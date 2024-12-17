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Считает ли молодёжь выгодным работать в студотряде – мнение депутата Мингорсовета

17 декабря 2024 06:59
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Студенческие отряды в Беларуси торжественно закрыли третий трудовой семестр. Это значимое событие для работающей молодежи, ведь у этого движения богатая история и огромный опыт. А сегодня ребята гордятся своими достижениями, вкладом в развитие страны. Так было не всегда: в лихие 90-е не то что студенты не могли найти работу – даже профессионалы оставались не у дел или получали копейки. В начале 2000-х студотрядовское движение возродилось благодаря инициативе нашего Президента и поддержке на самом высоком уровне.

Глава государства всегда помогал молодежи, особенно в желании трудиться, и способствовал развитию студотрядовского движения Беларуси, в том числе своим примером в юности, показав, что труд – это залог успешного будущего в карьере и общественно-политической жизни страны. Это совсем другой студент, когда он побыл в стройотряде. «Совершенно другой», – подчеркнул Александр Лукашенко. Подведем итоги семестра и вспомним главные исторические моменты и современные аспекты в ток-шоу «Большой город».

Считает ли молодёжь выгодным работать в студотряде – мнение депутата Мингорсовета-2

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Действительно ли сегодня так выгодно работать в студотряде? Ребята настраиваются на то, чтобы вести успешную, продуктивную и настроенную на хорошую зарплату жизнь?

Считает ли молодёжь выгодным работать в студотряде – мнение депутата Мингорсовета-4

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники, депутат Мингорсовета:
Сегодня это движение студотрядовское очень востребовано. Наш колледж ориентируется на подготовку специалистов по интеллектуальным профессиям. И в стройотрядовском движении, сервисном движении, наш колледж уже 58 лет. Ежегодно не менее 13 отрядов создается, и мы особенно благодарны главе государства за то, что он принял решение, что стройотряды могут осуществлять свою деятельность не только в каникулярное время, а именно в рамках производственных практик. Скажем так, они по этому году заработали на порядок, в 10 раз больше, чем их стипендия.

Подробнее в видео.

# Трудоустройство # Молодежь Беларуси # Георгий Козел # Екатерина Забенько

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