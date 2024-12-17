Считает ли молодёжь выгодным работать в студотряде – мнение депутата Мингорсовета

Студенческие отряды в Беларуси торжественно закрыли третий трудовой семестр. Это значимое событие для работающей молодежи, ведь у этого движения богатая история и огромный опыт. А сегодня ребята гордятся своими достижениями, вкладом в развитие страны. Так было не всегда: в лихие 90-е не то что студенты не могли найти работу – даже профессионалы оставались не у дел или получали копейки. В начале 2000-х студотрядовское движение возродилось благодаря инициативе нашего Президента и поддержке на самом высоком уровне.

Глава государства всегда помогал молодежи, особенно в желании трудиться, и способствовал развитию студотрядовского движения Беларуси, в том числе своим примером в юности, показав, что труд – это залог успешного будущего в карьере и общественно-политической жизни страны. Это совсем другой студент, когда он побыл в стройотряде. «Совершенно другой», – подчеркнул Александр Лукашенко. Подведем итоги семестра и вспомним главные исторические моменты и современные аспекты в ток-шоу «Большой город».