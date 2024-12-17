Что, кроме заработка, привлекает молодых людей в студотрядах? Рассказал глава Заводского района
Студенческие отряды в Беларуси торжественно закрыли третий трудовой семестр. Это значимое событие для работающей молодежи, ведь у этого движения богатая история и огромный опыт. А сегодня ребята гордятся своими достижениями, вкладом в развитие страны. Так было не всегда: в лихие 90-е не то что студенты не могли найти работу – даже профессионалы оставались не у дел или получали копейки. В начале 2000-х студотрядовское движение возродилось благодаря инициативе нашего Президента и поддержке на самом высоком уровне.
Глава государства всегда помогал молодежи, особенно в желании трудиться, и способствовал развитию студотрядовского движения Беларуси, в том числе своим примером в юности, показав, что труд – это залог успешного будущего в карьере и общественно-политической жизни страны. Это совсем другой студент, когда он побыл в стройотряде. «Совершенно другой», – подчеркнул Александр Лукашенко. Подведем итоги семестра и вспомним главные исторические моменты и современные аспекты в ток-шоу «Большой город».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Какой стимул сегодня у молодежи, с вашей точки зрения, когда вы наблюдаете со стороны за студотрядовским движением? Предприятия Заводского района вносят существенный вклад, предоставляя рабочие места. Что движет еще молодыми людьми?
Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:
На предприятиях можно получить практические знания в той профессии, которую ты получаешь. Я с гордостью говорю, у нас в этом году было 103 студотряда с численностью свыше 1 700 человек, причем мы к 2021 году эту численность увеличили вдвое. Коммунальные предприятия, то есть сфера жилищно-коммунального хозяйства, «Зеленстрой» Заводского района, жилищно-эксплуатационное управление, они готовы сегодня брать почему? Потому что они нуждаются в том, чтобы пришли инициативные молодые люди, которые готовы трудиться. Молодым людям нужно что? Нужен опыт, который они в последующем будут использовать, который пригодится. Они видят, чем изнутри живет предприятие, какие процессы там происходят, и когда ты молодому человеку показываешь с той стороны, что все-таки это предприятие, которое способно развить человеческие компетенции, то это обоюдная просто выгода. Причем отдельное спасибо за то, что молодежь наша инициативная.
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