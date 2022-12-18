Опытнейший лётчик-снайпер. Кто теперь командует ВВС и ПВО Беларуси?

Новости Беларуси. Безопасность энергетическая конкурирует с военно-политической, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Воздушных замков не строят в Беларуси, а контролируют и небо, и землю. На неделе Президент принял ключевое кадровое решение. Назначил нового командующего ВВС и ПВО. Им стал Андрей Лукьянович.

Опытнейший летчик-снайпер. Пилотирует самый большой в нашем воздушном флоте самолет Ил-76, а теперь уже и другие типы самолетов. Долго и эффективно командовал 50-й смешанной авиабазой в Мачулищах, а год назад стал начальником авиации страны. Кстати, интересно, что его предшественник генерал Игорь Голуб также в свое время отвечал за военную авиацию. И в должности командующего пробыл 10 лет.