В Беларуси готовятся к войне? Что ждёт тех, кто получил мобилизационное предписание?

Мы решили внести ясность и обратились за комментарием в Министерство обороны.

Новости Беларуси. В военных комиссариатах Беларуси продолжается сверка учетных данных военнообязанных. Но на неделе весь интернет облетели красные вкладыши в военных билетах. Это мобилизационные предписания. Их действительно вклеивают в военный билет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но стоит ли бояться и паниковать при их виде?

Ольга Коршун, СТВ: Хочу с вами обсудить вот такие мобилизационные предписания. Их начали получать люди, которые приходят в военкомат. Объясните, что они значат. Они вызвали панику. Стоит ли нам волноваться?

Александр Шальпук, начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: В настоящее время в Республике Беларусь заканчивается второй этап по проверке и сверке учетных данных военнообязанных. Более 85 % граждан Республики Беларусь из числа военнообязанных данные мероприятия завершили. Данное предписание определено законодательством нашей страны, его форма, порядок выдачи, кому выдается. Данное предписание не ограничивает граждан в перемещении или еще в чем-то, является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учетной специальностью, которую он имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части. Данные предписания выдавались и ранее военными комиссариатами, но в связи с тем, что мероприятия по сверке сейчас проходят в более короткий срок, а не в течение года, как это раньше делали военные комиссариаты, то у наших граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно. Данные предписания выдаются ограниченному количеству военнообязанных.

Ольга Коршун:

То есть мы можем утверждать, что те, кто пишет и заявляет, некоторые СМИ, что данные предписания свидетельствуют о том, что прямо буквально завтра, через месяц мы готовимся к войне, к какой-то наступательной операции, мол, друзья, все, кто получил такие предписания, вы вот подумайте, что вас ждет впереди...

Александр Шальпук:

Нет, это фейк, это ложь. Я повторю. Предписания получают, во-первых, не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил.

Ольга Коршун:

Бывают только красные предписания? Еще бывают белые, я читала.