Как трансформируется политическая система Беларуси? Вот несколько важных изменений

Новости Беларуси. Трансформация политического строения Беларуси. Без кардинальных разрушений крыша останется на месте, но с колоссальным эффектом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш политический фундамент законодательно укрепят народными атлантами, которые белорусскую демократию будут держать на каменных руках. Уникальный орган с исключительными полномочиями, стабилизатор общества, опора власти и народа – это все о Всебелорусском народном собрании, статус и полномочия которого обсуждали на неделе.

Но о политической трансформации говорим чуть ли не весь год. Был запрос на изменения, на перемены, и вот, эти перемены внедряют в жизнь. Только не на улицах, не гвалтом, а спокойно, обдуманно – ну, в лучших традициях демократии. На совещании у Президента 13 декабря обсуждали готовность закона о ВНС. У самого де-факто демократического инструмента с глубокими корнями народовластия – де-юре конституционный статус. А теперь к постепенному финалу подходит работа над законом. Этот инструмент общественного согласия уже показал себя в деле в сложные годы формирования белорусского суверенитета. Тогда белорусы выбрали путь постепенного созидания, а не шоковых реформ. Сейчас – и особенно в будущем – точно понадобится такая площадка для общенационального диалога. «Это не свадебные генералы». Кто сможет попасть на Всебелорусское народное собрание?

Закон о ВНС разрабатывали опытные эксперты. А затем его вынесли на общественное обсуждение. Поступило около 500 предложений. Некоторые внесли в сам закон, определенная часть касалась вопросов регламента. Гражданское общество проявило себя в полную меру. Потому что белорусы понимают, ВНС – это действительно проявление нашей модели народовластия. Ведь среди участников в большинстве будут представители трудовых коллективов. Понятно, еще госслужащие и депутаты, то есть исполнительная власть. Ведь Всебелорусское народное собрание – это именно диалог, совместный поиск решений. Собрались. Решили. Воплощаем. Лукашенко: а вдруг неразбериха, внутреннее противостояние? Вот мы и предлагаем ВНС. Читайте здесь. Трансформация коснется и политических партий, чтобы, с одной стороны, активизировать партийное движение в Беларуси, с другой – отсеять формальных участников. Сейчас некоторые задаются вопросом, мол, сколько партий нужно Беларуси, каких направлений, что с оппозицией. И все в таком духе. Но, как уже не раз отмечал Президент, партии не создаются искусственно. Они идут от жизни, от народа. Тогда и все вопросы отпадают сами собой. И тут дело даже не в количестве, а в качестве.

Вот тот же пример Украины. До начала боевых действий в стране зарегистрировали более 300 партий, что стало чуть ли не мировым рекордом. А партию «Слуга народа» создали всего за два месяца по мотивам сериала. Понятно, что в такой форме это инструменты скорее дестабилизации и хаоса, чем демократии. Чтобы не повторять чужих ошибок, партийная система Беларуси будет несколько изменена.

Раньше для регистрации требовалось 1 000 подписей. Сейчас ценз увеличат либо до 5 000, либо даже до 10 тысяч. Это означает, что действующие партии пройдут перерегистрацию. Последнюю в Беларуси проводили в 1999-м. Тогда из 30 осталось 15 партий. Такое же количество действует и сейчас. Но ни во время кризиса, ни после него большинство из них никак себя не проявили. А когда отдельные члены и даже руководители таких партий участвовали в попытке госпереворота, это поставило крест на их авторитете. Поэтому закономерно, что государство занимается этими вопросами – политика должна вестись в правовом поле и не содержать призывов к войне, ненависти, свержению власти. Олег Романов: «Закон нацелен на оздоровление, на то, чтобы партийная система была зрелой». Читайте здесь.