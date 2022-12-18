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Был на аудиенции у английской королевы. Кем работал раньше новый глава МИД?

18 декабря 2022 16:42
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Новости Беларуси. «Будет нелегко». Эти слова Президента – своеобразный пролог для нового министра иностранных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им стал Сергей Алейник. Понятно, что сегодня рушатся многие устои и стандарты дипломатии. Время заставляет посмотреть на мир по-новому. А как гласит старинная китайская пословица, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен.  

Был на аудиенции у английской королевы. Кем работал раньше новый глава МИД?-1

Но Сергей Алейник не новичок в дипломатии. Был на аудиенции и у английской королевы, когда служил послом в Великобритании и Северной Ирландии, и Папы Римского, когда налаживал связи Беларуси с Ватиканом и Мальтой.  

До этого 7 лет в кресле постпреда Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2009-м вернулся на родину и стал замминистра иностранных дел, повышение до первого зама получил в 2020 году.  

Был на аудиенции у английской королевы. Кем работал раньше новый глава МИД?-4

Так получилось, что глава нашего МИД в основном налаживал связи с западноевропейскими странами. На этом уже выстраиваются отдельные теории, мол, таким назначением руководство страны хочет дать сигнал Европейскому союзу. Но премьер развеял слухи.  

Не мы стали инициаторами разрыва отношений, не нам их и восстанавливать. Хотя мы готовы для диалога на равных. Но, видимо, не все просто доросли до этого. Но свет клином на ЕС не сошелся. Новый глава МИД отметил, что будем искать альтернативные рынки и новых партнеров.  

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# Государственная политика # общество # Сергей Алейник # Роман Головченко # Елизавета II # Александр Лукашенко # Фотофакт

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