Был на аудиенции у английской королевы. Кем работал раньше новый глава МИД?

Новости Беларуси. «Будет нелегко». Эти слова Президента – своеобразный пролог для нового министра иностранных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им стал Сергей Алейник. Понятно, что сегодня рушатся многие устои и стандарты дипломатии. Время заставляет посмотреть на мир по-новому. А как гласит старинная китайская пословица, нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен.

Но Сергей Алейник не новичок в дипломатии. Был на аудиенции и у английской королевы, когда служил послом в Великобритании и Северной Ирландии, и Папы Римского, когда налаживал связи Беларуси с Ватиканом и Мальтой.

До этого 7 лет в кресле постпреда Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В 2009-м вернулся на родину и стал замминистра иностранных дел, повышение до первого зама получил в 2020 году.