Опытная партия вакцины от коронавируса в Беларуси будет готова к концу июня 2022 года
Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения – читайте здесь.
Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране. Построить завод и провести реконструкцию готовых площадей «БелВитунифарма» необходимо до 2023 года.
За разработку белорусской вакцины отвечают специалисты Минздрава и Академии наук. Уже сейчас подготовлена серия прототипа вакцины. Ему предстоит пройти ряд обязательных этапов, прежде чем белорусы смогут привиться отечественным препаратом.
Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса – читайте здесь.
Маргарита Досина, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси:
Опытно-промышленная партия у нас планируется к концу июня, производство. И уже она идет дальше, следующий этап. Обязательно для регистрации – это проведение доклинических исследований. Чтобы в первую очередь проверить безопасность и эффективность полученной той вакцины. То есть чтобы можно было уже проверять на существующих пациентах, добровольцах, обязательно мы должны проверить, что вакцина действительно безопасна и эффективна.
Опыт производства собственной вакцины заложит фундамент для белорусской научной школы в этом направлении. При появлении новых вирусных угроз медики смогут еще качественнее реагировать. Целевая аудитория белорусского препарата – жители нашей страны, особенно пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Однако ученые рассчитывают, что отечественная вакцина будет востребована и в других странах.