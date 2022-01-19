Оптическая плотность выше. Как можно объяснить целебные свойства крещенской воды?
Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Исследователи показали, что оптическая плотность крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Целебные свойства крещенской воды некоторые ученые объясняют особенностями магнитного поля земли. В этот день оно отклоняется от нормы, и вся вода на планете омагничивается. Это мнение ученых, и оно имеет право на жизнь. А вот о том, с чем связаны эти изменения, пока известно мало, и исследователям похоже еще не скоро удастся разгадать этот секрет.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Гости, может быть в вашей жизни были такие истории, когда использование крещенской воды каким-то образом влияло? Такое хоть и маленькое пусть, но чудо.
Алена Родовская:
Бабушка рассказывала, что когда ребенок сильно плачет, именно водой личико протирают. Ребенок почему-то удивительным способом перестает плакать. Особенно это, если младенец, у которого колики. Реально очень много историй.
Екатерина Забенько:
Вы, Максим, медик. Верите все-таки в чудеса, в целебные, целительные свойства крещенской воды?
Максим Барышев, врач-реабилитолог, заведующий отделением Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:
Во всем должен быть, конечно, здравый смысл. В целебные свойства не верю, конечно. Но так как являюсь представителем нашей православной духовной культуры, отношу себя к православию, сам являюсь крещеным, то, конечно же, с уважением отношусь ко всем этим ритуалам. Когда происходят эти все, скажем, окропления водой святой – повышается настроение. Чувствуешь себя лучше, хорошее настроение на весь день и эмоциональный подъем.
Алена Родовская:
Замечено – как бы там ни было – всегда на Крещение морозы. Пусть небольшой, но морозец.
Максим Барышев:
Это замечательный праздник, чувствуешь себя хорошим, духовным.
Алена Родовская:
Я однажды на Крещение была на другом континенте, где постоянные солнце и жара. Именно на Крещение все равно подули ветра, и было достаточно прохладно. На следующий день все вернулось на круги своя.
Лидия Борцова, прихожанка храма Преображения Господня Минска:
На все воля Божья.
Алена Родовская:
Казалось бы, а все-таки есть какие-то традиции, которые – хочешь не хочешь – мы замечаем.
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