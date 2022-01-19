Оптическая плотность выше. Как можно объяснить целебные свойства крещенской воды?

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Исследователи показали, что оптическая плотность крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Целебные свойства крещенской воды некоторые ученые объясняют особенностями магнитного поля земли. В этот день оно отклоняется от нормы, и вся вода на планете омагничивается. Это мнение ученых, и оно имеет право на жизнь. А вот о том, с чем связаны эти изменения, пока известно мало, и исследователям похоже еще не скоро удастся разгадать этот секрет.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Гости, может быть в вашей жизни были такие истории, когда использование крещенской воды каким-то образом влияло? Такое хоть и маленькое пусть, но чудо.

Алена Родовская:

Бабушка рассказывала, что когда ребенок сильно плачет, именно водой личико протирают. Ребенок почему-то удивительным способом перестает плакать. Особенно это, если младенец, у которого колики. Реально очень много историй.

Екатерина Забенько:

Вы, Максим, медик. Верите все-таки в чудеса, в целебные, целительные свойства крещенской воды?