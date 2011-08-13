Опрос. Минчане рассказали, как они планируют провести уик-энд

Белорусские врачи спасли недоношенного младенца из России, а российские СМИ сочинили историю о некачественной медпомощи

Беларусь входит в число стран с низким уровнем младенческой смертности. Этому способствует в том числе и высокий уровень медицины в стране. Тем более странно выглядит история, раздутая российскими масс-медиа о россиянке, которая родила 7-месячного ребенка в Минске и вынуждена была вернуться в Россию из-за якобы некачественной медицинской помощи, оказанной ей в Беларуси.