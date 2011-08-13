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Опрос. Минчане рассказали, как они планируют провести уик-энд

13 августа 2011 12:19
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В нашем традиционном опросе мы узнали, как минчане планируют провести предстоящий уик-энд.
# общество # Опрос минчан # Теракт в минском метро 11 апреля

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