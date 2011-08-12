Белорусские врачи спасли недоношенного младенца из России, а российские СМИ сочинили историю о некачественной медпомощи

Беларусь входит в число стран с низким уровнем младенческой смертности. Этому способствует в том числе и высокий уровень медицины в стране. Тем более странно выглядит история, раздутая российскими масс-медиа о россиянке, которая родила 7-месячного ребенка в Минске и вынуждена была вернуться в Россию из-за якобы некачественной медицинской помощи, оказанной ей в Беларуси.

Без вины виноватой сегодня оказались врачи Республиканского центра «Мать и дитя». Не успели отправить маму с малышом в Москву, как в благодарность полетели горячие новости.

www.1TV.ru:

Настоящую спецоперацию пришлось провести российским врачам и сотрудникам МЧС, чтобы спасти жизнь двухмесячному малышу. Огромный транспортный самолет из Минска перевез младенца в Москву.

www.сity-fm.ru:

В Москву из Минска МЧС эвакуирует больного младенца. Ребенок заболел после рождения из-за неквалифицированной медицинской помощи.

Первыми шум подняли журналисты информационного агенства РИА Новости. Список пополняется с каждым часом. Врачи хотели как лучше, а на российских порталах получилось, как всегда.

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:

Мы не ожидали прочитать такие комментарии, поскольку для нас это была обычная текущая работа, которая у нас проводится со всеми новорожденными в нашем центре.

36-летняя гражданка России приехала в Барановичи погостить к знакомым на 28-й неделе беременности. Там и родила. Жизнь недоношенного малыша врачи спасли. Затем ребенка отправили на лечение в республиканский центр. Выходить 7-месячного малыша с множественными врожденными патологиями-дело непростое. РИА Новости сочинило свой курс лечения.

РИА-Новости:

По словам источника в медицинских кругах, знакомого с ситуацией, беды можно было бы избежать, если бы ребенок родился в Москве, так как с таким диагнозом в столичных клиниках делают определенные процедуры сразу после родов.

Лечащий врач роженицы до сих пор предположить не может, кто этот медицинский источник.

Елена Лешевич, врач-неонатолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Ребенку оказывалась вся необходимая квалифицированная помощь. Ему нужен был ренген — ему сделали, переливание крови, учитывая, что у него была повышенная анемия.

Я не считаю, что что-то изменилось бы в состоянии его здоровья, если бы он родился в Российской Федерации.

Перед транспортировкой малыша осмотрела сотрудница Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. В 11 вечера на одном из медицинских сайтов появился ее комментарий.

Medportal.ru:

В Минске в РНПЦ «Мать и дитя» была оказана ВЫСОКОКЛАССНАЯ специализированная помощь, абсолютно бесплатно. Спасибо огромное всем сотрудникам реанимации и 2-ого этапа этого Центра! Минск сделал все возможное и невозможное для этого малыша!

Российские специалисты и журналисты разошлись во мнениях. А вот гражданка Азербайджана Номраз Шалийманова с выбором места, где появится ее малыш, определилась сразу. И не прогадала. Недоношенную Диану спасли белорусские врачи. Подобных историй в этом центре за год наберется с сотню.

Номраз Шалийманова:

Я очень довольна, потому что когда девочка родилась, она была в очень плохом состоянии и даже не могла сама дышать, а сейчас она сама дышит, сама кушает.

К слову, российские гражданки в Республиканском центре — нередкие гости. За квалифицированную помощь они готовы платить деньги.

А вот эти цифры российские СМИ почему-то не афишируют. По итогам 2010 года в России на тысячу новорожденных пришлось 7,5 младенческих смертей. В Беларуси эта цифра практически в два раза ниже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».