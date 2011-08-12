Белорусские врачи спасли недоношенного младенца из России, а российские СМИ сочинили историю о некачественной медпомощи

Без вины виноватой сегодня оказались врачи Республиканского центра «Мать и дитя». Не успели отправить маму с малышом в Москву, как в благодарность полетели горячие новости.
www.1TV.ru:
Настоящую спецоперацию пришлось провести российским врачам и сотрудникам МЧС, чтобы спасти жизнь двухмесячному малышу. Огромный транспортный самолет из Минска перевез младенца в Москву.
www.сity-fm.ru:
В Москву из Минска МЧС эвакуирует больного младенца. Ребенок заболел после рождения из-за неквалифицированной медицинской помощи.
Первыми шум подняли журналисты информационного агенства РИА Новости. Список пополняется с каждым часом. Врачи хотели как лучше, а на российских порталах получилось, как всегда.
Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:
Мы не ожидали прочитать такие комментарии, поскольку для нас это была обычная текущая работа, которая у нас проводится со всеми новорожденными в нашем центре.
36-летняя гражданка России приехала в Барановичи погостить к знакомым на 28-й неделе беременности. Там и родила. Жизнь недоношенного малыша врачи спасли. Затем ребенка отправили на лечение в республиканский центр. Выходить 7-месячного малыша с множественными врожденными патологиями-дело непростое. РИА Новости сочинило свой курс лечения.
РИА-Новости:
По словам источника в медицинских кругах, знакомого с ситуацией, беды можно было бы избежать, если бы ребенок родился в Москве, так как с таким диагнозом в столичных клиниках делают определенные процедуры сразу после родов.
Лечащий врач роженицы до сих пор предположить не может, кто этот медицинский источник.
Елена Лешевич, врач-неонатолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Ребенку оказывалась вся необходимая квалифицированная помощь. Ему нужен был ренген — ему сделали, переливание крови, учитывая, что у него была повышенная анемия.
Я не считаю, что что-то изменилось бы в состоянии его здоровья, если бы он родился в Российской Федерации.
Перед транспортировкой малыша осмотрела сотрудница Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. В 11 вечера на одном из медицинских сайтов появился ее комментарий.
Medportal.ru:
В Минске в РНПЦ «Мать и дитя» была оказана ВЫСОКОКЛАССНАЯ специализированная помощь, абсолютно бесплатно. Спасибо огромное всем сотрудникам реанимации и 2-ого этапа этого Центра! Минск сделал все возможное и невозможное для этого малыша!
Российские специалисты и журналисты разошлись во мнениях. А вот гражданка Азербайджана Номраз Шалийманова с выбором места, где появится ее малыш, определилась сразу. И не прогадала. Недоношенную Диану спасли белорусские врачи. Подобных историй в этом центре за год наберется с сотню.
Номраз Шалийманова:
Я очень довольна, потому что когда девочка родилась, она была в очень плохом состоянии и даже не могла сама дышать, а сейчас она сама дышит, сама кушает.
К слову, российские гражданки в Республиканском центре — нередкие гости. За квалифицированную помощь они готовы платить деньги.
А вот эти цифры российские СМИ почему-то не афишируют. По итогам 2010 года в России на тысячу новорожденных пришлось 7,5 младенческих смертей. В Беларуси эта цифра практически в два раза ниже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».