Церковное знамя Хоругвь торжественно передано внутренним войскам МВД

Хоругвь — церковное знамя с ликом святого Иоанна Воина — торжественно передано сегодня внутренним войскам МВД.

Теперь оно будет сопровождать военнослужащих при самых знаменательных событиях — ритуалах присяги, в праздники и памятные даты.

В полковом храме войсковой части 3310 в поселке Околица Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провел божественную литургию и окропил хоругвь святой водой, после чего вручил знамя командующему внутренними войсками. После ритуала под звуки военного оркестра военнослужащие части прошли праздничным маршем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Пусть это знамя, церковное знамя охраняет всех служащих в этих войсках, пусть их воинский долг послужит укреплению нашего Отечества.

Валерий Гайдукевич, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками:

Это как раз тот символ, который будет способствовать укреплению и внутриколлективных отношений, и вообще отношениям во внутренних войсках, способствовать выполнению задач, которые возложены на войска.