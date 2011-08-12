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Церковное знамя Хоругвь торжественно передано внутренним войскам МВД

12 августа 2011 15:29
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Хоругвь — церковное знамя с ликом святого Иоанна Воина — торжественно передано сегодня внутренним войскам МВД.

Теперь оно будет сопровождать военнослужащих при самых знаменательных событиях — ритуалах присяги, в праздники и памятные даты.

В полковом храме войсковой части 3310 в поселке Околица Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провел божественную литургию и окропил хоругвь святой водой, после чего вручил знамя командующему внутренними войсками. После ритуала под звуки военного оркестра военнослужащие части прошли праздничным маршем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Пусть это знамя, церковное знамя охраняет всех служащих в этих войсках, пусть их воинский долг послужит укреплению нашего Отечества.

Фото. Филарет

Валерий Гайдукевич, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками:
Это как раз тот символ, который будет способствовать укреплению и внутриколлективных отношений, и вообще отношениям во внутренних войсках, способствовать выполнению задач, которые возложены на войска.

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

Фото. Хоругвь

# общество # Фотофакт

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