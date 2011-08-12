8 многоуровневых развязок появится в Минске к 2014 году

Благодаря строительству новых развязок в Минске, доехать из одного конца города в другой можно напрямую и за считанные минуты.

Казалось бы, невозможно совместить благоустройство, строительство дорог, ремонт подземных переходов, водопроводов и уличного освещения. Но объять необъятное получилось у Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства. Как раз здесь инженеры-практики высшего эшелона решают судьбу дорожных завитков. Отправить машины направо или налево — в их власти.

Анатолий Лишик, заместитель главного инженера ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Организуется движение посетителей Минска конкретно к Чемпионату мира на основных въездных трассах. Следующая схема идет до 20-го года, то есть вопрос будет решаться на 6 лет после Чемпионата мира. Площадь Богушевича будет перестраиваться с выходом на Богдановича.

Минск, как настоящий мегаполис, уже давно требует новых дорожных решений. А приближающийся Чемпионат мира по хоккею эти планы ускорил. К 2014 в столице появится 8 многоуровневых развязок.

На пересечении улиц Тимирязева – Орловская над 220-метровым над эстакадным путепроводом ежедневно колдуют более ста рабочих. Задумки здесь на практике воплощаются ускоренными темпами Свободные площади под съездами после их возведения займут парковки — на 140 и 50 мест. А для пешеходов построят три новых подземных перехода. Технология возведения экспериментальная, в Беларуси применяется впервые.

Владимир Вечерко, заместитель начальника Управления механизации и спецработ ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Раньше все наши съезды делались из насыпных грунтов, то есть насыпался грунт и песок, после этого устраивалось покрытие. На этой развязке три съезда делается эстакадного типа, то есть вбиваются сваи и делаются съезды с самого путепровода.

Создать здесь полноценный клеверный лист проектировщикам не удалось — помешала расположенная параллельно улице Тимирязева железнодорожная линия. Съезды, два из которых также по эстакадам, появятся лишь с правой стороны при движении в Ждановичи. Расположение инженерных сетей также внесло коррективы в строительство развязки.

Владимир Вечерко:

Здесь уже есть энергоемкие сети, которые не позволяют в полной мере выполнить строительство объекта. Частично мы реконструировали линию в 110 киловольт. Необходимо также положить обычный кабель под землю.

С высоты птичьего полета первая в Беларуси трехуровневая транспортная развязка смотрится еще грандиознее. Запустить движение собираются уже в конце этого года.

Одна из главных магистралей — проспект Дзержинского — будет иметь восемь полос движения шириной 32 метра. Четыре подземных перехода позволят пешеходам чувствовать себя комфортно на оживленном путепроводе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Малащицкий, начальник участка специализированного строительного управления №1 ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

Особенно то, что работаем под движением. Плюс всё бетонное, монолитные конструкции. Сроки схватывания бетона большие, а сроки строительства намного меньше.