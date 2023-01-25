Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения?

Новости Беларуси. Отряд юных инспекторов движения из Смолевичей готовится к 51-му Минскому областному слету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в детском центре «Зубренок».
Новости Беларуси. Отряд юных инспекторов движения из Смолевичей готовится к 51-му Минскому областному слету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в детском центре «Зубренок».
Традиционно на фестивале-конкурсе команды из всех районов центрального региона демонстрируют свои знания в области ПДД, медицины и фигурного вождения велосипеда, а также показывают умение ориентироваться в автогородке.
Сейчас смолевичские школьники придумывают творческое выступление. Не забывают и об основной деятельности – пропаганде безопасности дорожного движения среди одноклассников и детей помладше. В том числе в зимний период – рассказывают, как правильно вести себя во время гололеда, где нельзя кататься на санках и в чем опасность тюбингов.
Яна Плишкова, ученица средней школы № 2:
В отряде состою с конца 2019 года. Решила вступить, потому что отряд очень интересный. Стала капитаном, ходила долгое время. Это огромная ответственность за команду, за свой отряд.
Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:
Большую роль играет движение юных инспекторов. Там, где дети целенаправленно занимаются этим направлением уже на более профессиональном уровне в рамках школьной программы. Исходя из желания, где-то прививают навыки безопасного поведения ребятам из младших классов. С нашей стороны оказывается методическая помощь.
С юными инспекторами дорожного движения работают не только педагоги, но и сотрудники ГАИ. Они делятся своим опытом, рассказывают о новых методиках обучения ПДД и учат работать в команде.
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