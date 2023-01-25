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Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения?

25 января 2023 07:28
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Новости Беларуси. Отряд юных инспекторов движения из Смолевичей готовится к 51-му Минскому областному слету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в детском центре «Зубренок».  

Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения? -1

Традиционно на фестивале-конкурсе команды из всех районов центрального региона демонстрируют свои знания в области ПДД, медицины и фигурного вождения велосипеда, а также показывают умение ориентироваться в автогородке.   

Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения? -4

Сейчас смолевичские школьники придумывают творческое выступление. Не забывают и об основной деятельности – пропаганде безопасности дорожного движения среди одноклассников и детей помладше. В том числе в зимний период – рассказывают, как правильно вести себя во время гололеда, где нельзя кататься на санках и в чем опасность тюбингов.  

Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения? -7

Яна Плишкова, ученица средней школы № 2:  
В отряде состою с конца 2019 года. Решила вступить, потому что отряд очень интересный. Стала капитаном, ходила долгое время. Это огромная ответственность за команду, за свой отряд.  

Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения? -10

Иван Саракваш, начальник отдела ГАИ Смолевичского РОВД:  
Большую роль играет движение юных инспекторов. Там, где дети целенаправленно занимаются этим направлением уже на более профессиональном уровне в рамках школьной программы. Исходя из желания, где-то прививают навыки безопасного поведения ребятам из младших классов. С нашей стороны оказывается методическая помощь.  

Как школьники в Смолевичах готовятся к областному слёту юных инспекторов движения? -13

С юными инспекторами дорожного движения работают не только педагоги, но и сотрудники ГАИ. Они делятся своим опытом, рассказывают о новых методиках обучения ПДД и учат работать в команде.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Яна Плишкова # Иван Саракваш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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