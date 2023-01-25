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«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?

25 января 2023 06:45
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Новости Беларуси. Домик в деревне за 37 рублей. Рынок недвижимости в сельской местности заметно оживился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый импульс ему придал 116-й Указ Президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину.  

«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?-1

Такой подход уже доказал свою эффективность. Только в 2022 году пустующих и ветхих домов стало на 25 % меньше. Часть из них были снесены, а некоторые обрели новых хозяев.  

«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?-4

Спрос на квадратные метры в сельской местности продолжает расти. С начала года в стране заработал единый реестр, где собрана информация о более чем 1 000 объектах недвижимости по всей стране. В список попали дома, чьих собственников пока ищут, а также те, что решено продавать.  

«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?-7

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:  
По 116 Указу мы работаем первый год и видим огромный результат. Вот у нас за прошлый год было выявлено 23 дома, которые признаны были пустующими. Из 23 домов 12 проданы. Дома имеют большую потребность, люди звонят, даже из Минска звонят – хотят приобрести дома.  

«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?-10

Лидер продаж – Могилевская область, а конкретно Семукачский сельсовет Могилевского района. С начала 2023 года без аукциона за одну базовую здесь уже продали пять пустующих домов.  

«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?-13

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Тамара Укружская # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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