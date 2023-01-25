«Из 23 домов 12 проданы». Спрос на домики в сельской местности растёт. Как купить жильё за одну базовую?

Новости Беларуси. Домик в деревне за 37 рублей. Рынок недвижимости в сельской местности заметно оживился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый импульс ему придал 116-й Указ Президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину.

Такой подход уже доказал свою эффективность. Только в 2022 году пустующих и ветхих домов стало на 25 % меньше. Часть из них были снесены, а некоторые обрели новых хозяев.

Спрос на квадратные метры в сельской местности продолжает расти. С начала года в стране заработал единый реестр, где собрана информация о более чем 1 000 объектах недвижимости по всей стране. В список попали дома, чьих собственников пока ищут, а также те, что решено продавать.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

По 116 Указу мы работаем первый год и видим огромный результат. Вот у нас за прошлый год было выявлено 23 дома, которые признаны были пустующими. Из 23 домов 12 проданы. Дома имеют большую потребность, люди звонят, даже из Минска звонят – хотят приобрести дома.

Лидер продаж – Могилевская область, а конкретно Семукачский сельсовет Могилевского района. С начала 2023 года без аукциона за одну базовую здесь уже продали пять пустующих домов.