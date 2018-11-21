Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»

Новости Беларуси. В Минске появится «умный» павильон. «Белсоюзпечать» планирует его открытие уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно будет на любом языке пообщаться с продавцом через онлайн-переводчик, бесплатно зарядить электронный гаджет, вызвать такси или экстренную службу. А в будущем здесь же будет доступна оплата коммунальных услуг, заказ талона к врачу и даже покупка билетов на спектакли. Как это работает расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

Елена еще помнит времена деревянных киосков, когда зимой приходилось дрожать от холода, летом стоять под палящим солнцем, а за периодикой ездить через весь город. Раньше заказ измерялся часами, сегодня – минутами.

Елена Хилько, продавец магазина РУП «Белсоюзпечать»:

У нас стоят компьютерные кассы. Мы имеем доступ заказать товары. Если раньше мы ездили сами заказывали на базу, то теперь мы это делаем через компьютер. Экономия нашего времени.

Десяток газетно-журнальных киосков – так 100 лет назад начинала свою работу в Минске «Белсоюзпечать». Из названия понятно: продавали только газеты и журналы. Спустя полвека уже работали 40 торговых точек и 9 подписных пунктов, периодику распространяли 19 тысяч человек. Белорусы по подписке оформляли 2 миллиона газет и журналов.

И сегодня, чтобы к началу дня была свежая пресса, цеха работают круглосуточно. А печатные издания продаются не только в киосках, но и в многопрофильных павильонах.

Евгений Поболовец, СТВ:

Вот таких павильонов «Белсоюзпечати» в Минске сегодня 52. Здесь все сделано в соответствии с современными требованиями.

Есть бесплатная зарядка для мобильного устройства, можно выпить чашечку кофе. А у продавца оформить подписку на газеты и журналы, и здесь же их потом получить.

Вскоре в Минске появится и «умный» мультифункциональный павильон. «Белсоюзпечать» планирует его открытие в ближайшие дни. Здесь можно будет вызвать такси и экстренные службы.

В планах так же возможность оплаты коммунальных услуг и покупка билетов на спектакли.

Олеся Винник, заместитель директора РУП «Белсоюзпечать»:

Павильон, который находится позади меня, планируется к установке на проспекте Победителей. Он идеально вписывается в архитектуру проспекта и Минска. Дело за малым – согласование у городских властей.

В регионах павильоны придут на смену газетным киоскам в ближайшие годы. В этом и видят развитие всей торговой сети «Белсоюзпечати».

Игорь Дудич, генеральный директор РУП «Белсоюзпечать»:

Всего по республике у нас 275 уже торговых объектов существует, 39 магазинов и 800 киосков. То есть задача - эти 800 киосков превратить в стационарные торговые объекты. Уже сейчас на обновленном сайте предприятия можно заказать любой товар в удобный вам павильон и забрать его по пути с работы домой.

Ольга Гуль, покупатель:

Очень удобно, что можно прийти сюда и забрать газеты. То есть не ждать, пока опустят в почтовый ящик, а забрать самой и заодно посмотреть что-то еще интересное.

Такая форма работы отлично себя зарекомендовала: газет стали продавать вдвое больше. Подписка на различные издания все также востребована белорусами.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

З развiццём папяровай друкаванай перыёдыкi як выданняў аналiтiчнага фармату, экспертнага фармату гэта функцыя захаваецца i ў рознiчным гандлi. Усё меней сёння инфармацыйных выданняў, штодзённых газет па сваіх тыражах. Але ўсё болей прысутнiчаюць часопiсы, тыя газеты, якiя становяцца пляцоўкай для розных экспертаў па эканомiцы, па розных галiнах жыццядзейнасцi.