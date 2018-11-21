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Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы

21 ноября 2018 12:15
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До главного события 2019 года остались считанные месяцы. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран. Подготовка к форуму в самом разгаре! Полностью построен стадион «Динамо», продолжает совершенствоваться инфраструктура города.

К завершению подходят работы на одном из самых важных дорожных участков столицы, протяжённостью почти в 2,5 километра – Южной магистрали.

Она станет продолжением улицы Володько и пройдет параллельно железной дороге до пересечения с улицами Асаналиева и Серова.

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордострой»:
Эта магистраль имеет очень большое значение. Впоследствии мы планируем её вывести на Минскую кольцевую дорогу. Сейчас уложены все слои асфальтобетонного покрытия, выполнена разметка, пешеходные связи, велодорожки и малые архитектурные формы.

Сейчас устанавливаем последние элементы – это павильоны на автобусных остановках.

4 полосы движения, 4 остановки, 35 парковок и велодорожка до 800 метров. Приятная новость для всех автолюбителей: улицу Голубева от пересечения с Рафиева продлили в сторону бывшей деревни Сухарево и соединили 600-метровым отрезком с улицей Семеняко. Вдобавок до улицы Маршала Лосика прокладывают 400 метров дороги.

Все строительно-монтажные работы планируется завершить уже к концу этого года.

Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы-1

Денис Коляго, директор ГП «УКС Фрунзенского района г. Минска»:
Мы застраиваем территорию бывшей деревни Сухарево, и на текущий момент у нас был только один въезд в микрорайон со стороны улицы Ширмы. У нас появляется второй въезд, и на случай каких-либо ситуаций – это МЧС, спецтехника, скорая помощь, РУВД и прочее.

Вместе с ростом крупного жилого массива растёт и необходимость расширения дороги на участке от проспекта Независимости до улицы Парниковой. Работа закипела здесь в апреле.

По прогнозам экспертов, ширина проезжей части улицы Макаёнка увеличится с 9 до 14 метров!

Петр Наорапович, производитель работ ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
На данный момент переключена сеть в 200 киловольт по постоянному варианту, выполнены работы по строительству телефонной канализации, выполняются работы по переключению кабельных связей, начаты работы по устройству земполотна второй проезжей части, а также выполняются работы по устройству ливневой канализации.

А между тем, преобразования никак не отразятся на автотрафике. Все земляные работы для расширения проезжей части не предусматривают перекрытия основного движения. Просторнее станут и тротуары – их ширина по обе стороны составит 3 метра.

А в следующем году в планах – добавить вторую дорожную полосу.

Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы-4

Василий Тибеж:
Улица Макаёнка – это магистраль местного районного значения, учитывая то, что мы её удваиваем, то пропускная способность вырастет в полтора раза. Мы предусмотрели выезды из Белтелерадиокомпании и прилегающих территорий, обозначили дополнительные светофорные объекты, полосы разгона и торможения.

Новые пешеходные дорожки, остановки и освещение. 4 полосы движения, среди которых специальные для правых поворотов, и более 40 дополнительных парковок.

Улица Жасминовая на участке от проспекта Независимости до улицы Франциска Скорины тоже сменит имидж.

Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы-7

Всего же за год дорожное покрытие по всей ширине проезжей части сменили на полусотне улиц. Реализуется и еще один грандиозный проект – строительство нового участка 1–го городского транспортного кольца от Карла Либкнехта в сторону улицы Толстого с двухуровневой развязкой на пересечении с проспектом Дзержинского и реконструкция переулка Колесникова, который в перспективе станет частью новой магистрали районного значения.

# Автодороги Беларуси # общество # Василий Тибеж

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