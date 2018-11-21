Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы

До главного события 2019 года остались считанные месяцы. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран. Подготовка к форуму в самом разгаре! Полностью построен стадион «Динамо», продолжает совершенствоваться инфраструктура города.

К завершению подходят работы на одном из самых важных дорожных участков столицы, протяжённостью почти в 2,5 километра – Южной магистрали.

Она станет продолжением улицы Володько и пройдет параллельно железной дороге до пересечения с улицами Асаналиева и Серова.

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордострой»:

Эта магистраль имеет очень большое значение. Впоследствии мы планируем её вывести на Минскую кольцевую дорогу. Сейчас уложены все слои асфальтобетонного покрытия, выполнена разметка, пешеходные связи, велодорожки и малые архитектурные формы.

Сейчас устанавливаем последние элементы – это павильоны на автобусных остановках.

4 полосы движения, 4 остановки, 35 парковок и велодорожка до 800 метров. Приятная новость для всех автолюбителей: улицу Голубева от пересечения с Рафиева продлили в сторону бывшей деревни Сухарево и соединили 600-метровым отрезком с улицей Семеняко. Вдобавок до улицы Маршала Лосика прокладывают 400 метров дороги.