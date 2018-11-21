Южную магистраль достроят к концу 2018 года. Показываем, на каком этапе работы
До главного события 2019 года остались считанные месяцы. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Участие в них подтвердили 50 стран. Подготовка к форуму в самом разгаре! Полностью построен стадион «Динамо», продолжает совершенствоваться инфраструктура города.
К завершению подходят работы на одном из самых важных дорожных участков столицы, протяжённостью почти в 2,5 километра – Южной магистрали.
Она станет продолжением улицы Володько и пройдет параллельно железной дороге до пересечения с улицами Асаналиева и Серова.
Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордострой»:
Эта магистраль имеет очень большое значение. Впоследствии мы планируем её вывести на Минскую кольцевую дорогу. Сейчас уложены все слои асфальтобетонного покрытия, выполнена разметка, пешеходные связи, велодорожки и малые архитектурные формы.
Сейчас устанавливаем последние элементы – это павильоны на автобусных остановках.
4 полосы движения, 4 остановки, 35 парковок и велодорожка до 800 метров. Приятная новость для всех автолюбителей: улицу Голубева от пересечения с Рафиева продлили в сторону бывшей деревни Сухарево и соединили 600-метровым отрезком с улицей Семеняко. Вдобавок до улицы Маршала Лосика прокладывают 400 метров дороги.
Все строительно-монтажные работы планируется завершить уже к концу этого года.
Денис Коляго, директор ГП «УКС Фрунзенского района г. Минска»:
Мы застраиваем территорию бывшей деревни Сухарево, и на текущий момент у нас был только один въезд в микрорайон со стороны улицы Ширмы. У нас появляется второй въезд, и на случай каких-либо ситуаций – это МЧС, спецтехника, скорая помощь, РУВД и прочее.
Вместе с ростом крупного жилого массива растёт и необходимость расширения дороги на участке от проспекта Независимости до улицы Парниковой. Работа закипела здесь в апреле.
По прогнозам экспертов, ширина проезжей части улицы Макаёнка увеличится с 9 до 14 метров!
Петр Наорапович, производитель работ ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
На данный момент переключена сеть в 200 киловольт по постоянному варианту, выполнены работы по строительству телефонной канализации, выполняются работы по переключению кабельных связей, начаты работы по устройству земполотна второй проезжей части, а также выполняются работы по устройству ливневой канализации.
А между тем, преобразования никак не отразятся на автотрафике. Все земляные работы для расширения проезжей части не предусматривают перекрытия основного движения. Просторнее станут и тротуары – их ширина по обе стороны составит 3 метра.
А в следующем году в планах – добавить вторую дорожную полосу.
Василий Тибеж:
Улица Макаёнка – это магистраль местного районного значения, учитывая то, что мы её удваиваем, то пропускная способность вырастет в полтора раза. Мы предусмотрели выезды из Белтелерадиокомпании и прилегающих территорий, обозначили дополнительные светофорные объекты, полосы разгона и торможения.
Новые пешеходные дорожки, остановки и освещение. 4 полосы движения, среди которых специальные для правых поворотов, и более 40 дополнительных парковок.
Улица Жасминовая на участке от проспекта Независимости до улицы Франциска Скорины тоже сменит имидж.
Всего же за год дорожное покрытие по всей ширине проезжей части сменили на полусотне улиц. Реализуется и еще один грандиозный проект – строительство нового участка 1–го городского транспортного кольца от Карла Либкнехта в сторону улицы Толстого с двухуровневой развязкой на пересечении с проспектом Дзержинского и реконструкция переулка Колесникова, который в перспективе станет частью новой магистрали районного значения.