Пост воздушного наблюдения сохранился на жилом доме в Минске: «Человек смотрел в небо. И когда видел вражеский самолет, сообщал по телефону»

Знаменитый аэропорт Минск-1, что расположен недалеко от исторического центра столицы: скоро здесь на 360 гектарах появится новый многофункциональный комплекс с жилыми застройками, школами и детскими садами, сообщили в программе «Минск и минчане».

Дмитрий Бибиков, архитектор:

Это самая крупная и центрально расположенная площадка города, которая, во многом, определит новый образ столицы. 10-15 лет назад был построен проспект Дзержинского. Аналогичной по значению станет застройка аэропорта. Кроме того, туда продлят третью линию метро.

Не коснутся перемены лишь современного аэровокзала, ведь он – историко-культурная ценность. Антон Рудак, историк, краевед:

Более помпезный, более приятный глазу. Он был построен после войны архитектором Георгием Заборским, который также строил жилые дома по улице Ленина. Он же построил монумент Победы в 1972 году. И рядом со старым зданием аэропорта было построено многоэтажное здание в стиле национализма. Оно, к сожалению, было разобрано в этом году.

Самый первый минский аэродром располагался на южной окраине города и был построен в 1925-м. Взлетные полосы возводили в основном для самолетов сельхозавиации. А вот первый пассажирский рейс отправился под аплодисменты сотен горожан 7 ноября 1933 года в день торжественного открытия аэропорта.

Позже рядом появилось и здание аэровокзала. Сейчас в этих стенах – Медицинская служба гражданской авиации. Спустя 20 лет неподалёку открылся авиаремонтный завод. Новосёлами района становились железнодорожники, лётчики и заводчане. Эти дома и сегодня считаются настоящим достоянием архитектуры.

Антон Рудак:

Участок улица Короткевича, который ближе к улице Брилевской и железнодорожным путям, застроен послевоенными домами 50-ых годов. На одном из домов мы видим интересную башенку. Это так называемый пост ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь). Когда не существовало средств радиолокации, человек просто визуально смотрел в небо. И когда видел вражеский самолет, сообщал по телефону в соответствующие органы.

В соседнем дворе – дома постройки 1939 года. Во времена войны фасады зданий не остались без повреждений: основные боевые действия проходили именно на этой территории, потому что здесь нацисты размещали свои лётные части.

Эта улица тесно связана и с именем лётчика, который жил неподалёку. Василий Ползунов – участник операции «Звёздочка» по спасению детей из Полоцкого детского дома. Имена, действительно, – одни из самых главных достояний минского аэропорта. Рядом с ним на площади можно увидеть ещё один величественный монумент отважному герою Советского Союза.

Антон Рудак:

Ромашкин был бортмехаником экипажа, который организовал перелёт по маршруту Таллинн-Минск. Сразу после вылета произошло нападение двух человек на экипаж. У них было оружие, наверное, они хотели захватить самолёт. Ромашкин смог оказать сопротивление и был смертельно ранен. В августе этого года легендарный аэропорт «Минск-1» был полностью закрыт. Ни людей, ни обслуживающего персонала, ни самих самолётов. Авиаремонтный завод переехал за черту города, новая территория готовится к будущей большой застройке, но знаменитый аэродром так или иначе будут связывать с целой эпохой.