Оплачивала услугу видеонаблюдения, но при необходимости получить запись не смогла

37 жильцов дома, который находится по адресу проспект Газеты Правда, 30, заключили договор на установку системы видеонаблюдения и принялись исправно оплачивать услуги. Оправдали ли затраченные средства себя, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Изначально на дверях подъезда появились наклейки, оповещающие, что ведется видеонаблюдение. Однако самих камер не наблюдалось. Позже устройство все же установили. Жительница дома Тамара Бабакова вздохнула спокойно, а как оказалось, совершенно напрасно.



Тамара Бабакова, минчанка:

В 15 году в апреле. Сказали, если что-то случится, можно будет заказать видео. Во всяком случае, будет видно, что тут случилось.

Сняли колпаки с машины – запросили видео. Отвечали несколько раз, что вот, уже скоро дадим, дадим. Но так и не предоставили, сказали, что у них украли видеорегистратор.



Прежде минчане неоднократно жаловались на муляжи вместо камер, некачественно предоставленные услуги. Более того, в большинстве случаев видеозаписи случившихся ЧП предоставить клиентам не смогли. Вот и Тамара Бабакова узнала, что она также подписалась на «кота в мешке».



Тамара Бабакова:

Были суды, два суда я выиграла, и вот в январе я только получила деньги. Я аннулировала договор и ничего не выплачиваю, а остальные продолжают платить. Около пяти рублей.

Но в случае чего видео они не получат.

Видеоматериал с оборудования помогает не только найти преступников, но и становится хорошим доказательством правонарушения. Погодные условия не должны влиять на техническое оборудование, процесс записи ведётся круглосуточно. Ночью камера слежения должна переходить в инфракрасный режим. Запись хранится на сервере около 30 дней. Качество съемки позволяет укрупнить отдельные элементы. Речь, безусловно, о реальных системах видеонаблюдения.

Ольга Иващенко, юрист:

Потребители неоднократно были недовольны оказанием услуги данной компании. То есть то оборудование, которое должно было устанавливаться в соответствии с договором, не было установлено. Сроки были нарушены. Претензии потребителей о возврате денежных средств, которые были им начислены в жировку, не возвращались.

По данной организации уже есть решение суда, где установлено, что права потребителей нарушены.