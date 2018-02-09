Робот-ассистент впервые в Беларуси помог провести операцию: больному удалили желчный пузырь

Новости Беларуси. Новый уровень в белорусской хирургии. Впервые операцию провел робот-ассисент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный эксперимент прошел в Минске на базе Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента. Электронный комплекс успешно удалил больному пациенту желчный пузырь – не без человеческой помощи. В ходе операции хирург управлял системой с помощью пульта, а робот выполнял функцию рук.

Такая технология позволяет совершенно безболезненно и максимально точно проводить сложнейшие операции. Планируется, что этот вид хирургии будет постепенно внедряться в отечественную медицину.