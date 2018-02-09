Поэтапный и сложный маршрут «жировки»: как она попадает в почтовый ящик

Пятнадцатого числа каждого месяца в своем почтовом ящике мы находим извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги, проще говоря «жировку». В ней подробно расписаны тарифы, расчетная стоимость, показания потраченной воды и других услуг. Но прежде чем она попадает к нам в руки, она проходит долгий путь.

Ради того, чтобы жировка вовремя попала к собственнику квартиры, в Минске трудится 43 расчетно-справочных центра. Весь процесс начисления платы трудоемкий. Поэтому участие в нем принимают все филиалы и отделы.

Наталья Чернуха, начальник управления по учету, расчету и начислениям платы за жилищно-коммунальные услуги филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска»:

Начнем с того, что любой дом, который вводится в эксплуатацию, должен попасть в систему единого информационного пространства. Для этого обозначаются все его технические параметры и характеристики. Затем производится открытие лицевых счетов, вводятся данные, вносятся сведения о количестве зарегистрированных граждан, метраже жилых помещений, о наличии приборов учета.

Также в расчетно-справочные центры попадает информация о смене собственника, изменении метража жилого помещения, перепланировке или замене приборов учета. Потому что все эти параметры влияют на начисление оплаты. Информация эта предоставляется от поставщиков услуг и от самих граждан.

Наталья Чернуха:

В тех случаях, когда имеются какие-либо расхождения, либо имеется основание предполагать, что внесенные данные не совсем корректны. Такое может случиться, например, в случае, если гражданин при оплате за жилищно-коммунальные услуги некорректно подал воду, специалисты расчетных центров связываются с гражданами, уточняют показания. Если происходит какая-либо ошибка в виде сбоя, либо показания совершенно не соответствуют, возможно, была замена приборов учета. В этом случае требуется связаться с тем же поставщиком услуги.

Каждый поставщик услуг знает, в какие сроки и в каком виде он должен предоставить информацию для начислений. И только когда все данные будут внесены в лицевые счета, с пятнадцатого числа текущего месяца по седьмое число следующего месяца начинается их проверка в самом филиале. Наталья Чернуха:

Работники жилищно-коммунального отдела они перепроверяют определенными действиями в системе АИС Расчет ЖКУ те тарифы, которые применены для начисления услуг, те периоды действия договоров, которые обозначены, другие параметры. В случае выявления расхождений производятся уточнения, при этом могут обрабатываться многочисленные количества лицевых счетов. С учетом того, что по городу Минску более 800 тысяч лицевых счетов, данная работа, достаточно кропотливый труд. Если же тарифы на коммунальные услуги меняются и это происходит не с первого числа месяца, то и расчет по новым ценам будет производиться лишь после этой даты. Важный момент: расчет услуг производится в системе автоматически, но даже эти данные нужно самостоятельно перепроверять.

Наталья Чернуха:

Проверкой занимаются опять же комплексно все. Занимаются работники расчетно-справочного центра жилищно-коммунального отдела, абонентского, центра информационных технологий.

Подлежат расчету и безналичные жилищные субсидии. Тут учитывается всё: технические параметры и характеристики жилых помещений, сведения о гражданах, которые проживают в квартире, о наличии у них оснований для предоставления льгот и многое другое. Наталья Чернуха:

После расчета уже безналичных жилищных субсидий, проверки данного расчета, сведения об окончании расчетов в целом по филиалу передаются в центр информационных технологий. В данном отделе происходит дальнейший расчет суммы пени, также различные внутренние действия работы системы, которые в дальнейшем должны послужить для формирования файлов для печати извещений. Сформированные файлы попадают в типографию. Процесс печати извещений может занять до пяти суток. Наталья Чернуха:

Весь процесс печати сопровождается тем, что один из работников отдела сектора печати обработки платежей центра информационных технологий постоянно присутствует при печати. Это делается для того, чтобы контролировался процесс качества печати, а также сохранения конфиденциальности данных. После окончания печати, извещения формируются по районам города Минска и в дальнейшем должны быть доставлены в РСЦ по территориальной принадлежности. Из расчетно-справочных центров «жировки» поступают в службу доставки, а она уже доносит их до наших почтовых ящиков.