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Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей

08 мая 2024 21:28
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Накануне Дня Победы и по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в музее истории Великой Отечественной войны чествовали лучших спасателей нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей-1

Для них подвиг – это обычная работа. Следуя примеру тех, кто защищал страну в годы войны, работники МЧС своим ежедневным трудом сохраняют и спасают человеческие жизни. По решению Президента за образцовое выполнение обязанностей 26 спасателей (из них восемь девушек) награждены медалями «За безупречную службу» I, II, III степени.

Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей-4

Виктория Горинова, главный специалист оперативно-аналитического отдела Минского областного управления МЧС:
Эта награда для меня значит многое. Я – внучка ветерана Великой Отечественной войны. К сожалению, мой дедушка не дожил до сегодняшнего дня и не может разделить со мной всю радость.

Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
День Победы – это на самом деле самый торжественный, самый лучший, самый светлый праздник, который только можно себе представить. Те люди, которые хорошо знают историю, ориентируются в событиях, происходивших в то время, да и в современности, отдают себе отчет, что если бы не было той Победы, то и нас бы не было. Ни как общества, ни как государства, ни как народа. Мы бы растворились в интересах других так называемых цивилизованных наций. Поэтому его нужно праздновать, отмечать, нужно чествовать оставшихся в живых ветеранов, поклоняться воинам, которые погибли, защищая Родину.

Продолжилась торжественная церемония у стелы «Минск – город-герой». Там спасатели почтили память погибших соотечественников в годы Великой Отечественной войны и возложили к подножию монумента цветы.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский

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