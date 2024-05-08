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В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками

08 мая 2024 21:24
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Новости Беларуси. Мини-парад под окнами, цветы и «День Победы» в исполнении духового оркестра. В преддверии 9 Мая ветераны со всей страны принимают поздравления. Сегодня, 8 мая, праздник заглянул и в Советский район столицы. Там проживают 24 ветерана. Многим уже за 100 лет. Для них концерты с песнями военных лет организовали прямо под окнами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К поздравлениям присоединилась наш корреспондент Дарья Седун.

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками-1

Дарья Седун, корреспондент:
Многие ветераны Великой Отечественной уже не могут принимать участие в торжественных мероприятиях – возраст. Специально для них настоящий мини-парад с оркестром, цветами и подарками устраивают прямо у подъезда.

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками-4

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района Минска:
Куприяну Мироновичу 102 года. Это тот ветеран, который всегда с такой надеждой и любовью ждет нас. Слезы в его глазах говорят о том, что для него это очень важно. В прошлом году, когда мы его тоже поздравляли с оркестром, я ему сказала: «Я вам даю задание. Вы должны год прожить и встретить нас в следующем году в таком же добром здравии. И вместе с детьми мы вас поздравим с Днем Победы, самым великим для вас праздником». И он нас дождался.

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками-7

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун # Наталья Ананич

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