На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Татьяна Кирющенко-Хоружая, правнучка Героя Советского Союза Веры Хоружей, учитель вокального ансамбля школы № 109 им. В.З. Хоружей Минска, актриса:

Вера Захаровна Хоружая – вера в будущее, вера в людей, вера в страну, вера в Родину с большой буквы. Это не только патриот, партизан, активистка, Герой Советского Союза, подпольщица, человек, знающий пять языков – русский, белорусский, немецкий, польский и еврейский. Не только знала языки, но была среди этих людей как своя, поэтому она была разведчицей. Перенесла огромную и тяжелую жизнь, насыщенную. Всего лишь 39 лет, но какие.

Евгений Пустовой:

Она же постоянно вынуждена была доказывать любовь к своей Родине, потому что дочери царского офицера, полицейского не верили. Она прямо рвалась в бой. Говорят, что на наши оккупированные земли белополяками, я говорю о Западной Беларуси, она тоже переходила линию фронта, организовывала общественное движение. До этого 120, по-моему, было участников коммунистического движения, а она завербовала 1 200. Она верила в жизнь, хотя жизнь ей подножки постоянно подставляла. Первый муж написал на нее донос.

Татьяна Кирющенко-Хоружая:

Совершенно верно.

Евгений Пустовой:

Ей хотели награду государственную дать, а написал донос первый муж. Она даже побыла в тюрьме НКВД около двух лет.