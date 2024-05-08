На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Татьяна Александровна – правнучка Веры Хоружей. Расскажите самое важное.
Татьяна Кирющенко-Хоружая, правнучка Героя Советского Союза Веры Хоружей, учитель вокального ансамбля школы № 109 им. В.З. Хоружей Минска, актриса:
Вера Захаровна Хоружая – вера в будущее, вера в людей, вера в страну, вера в Родину с большой буквы. Это не только патриот, партизан, активистка, Герой Советского Союза, подпольщица, человек, знающий пять языков – русский, белорусский, немецкий, польский и еврейский. Не только знала языки, но была среди этих людей как своя, поэтому она была разведчицей. Перенесла огромную и тяжелую жизнь, насыщенную. Всего лишь 39 лет, но какие.
Евгений Пустовой:
Она же постоянно вынуждена была доказывать любовь к своей Родине, потому что дочери царского офицера, полицейского не верили. Она прямо рвалась в бой. Говорят, что на наши оккупированные земли белополяками, я говорю о Западной Беларуси, она тоже переходила линию фронта, организовывала общественное движение. До этого 120, по-моему, было участников коммунистического движения, а она завербовала 1 200. Она верила в жизнь, хотя жизнь ей подножки постоянно подставляла. Первый муж написал на нее донос.
Татьяна Кирющенко-Хоружая:
Совершенно верно.
Евгений Пустовой:
Ей хотели награду государственную дать, а написал донос первый муж. Она даже побыла в тюрьме НКВД около двух лет.
Евгений Пустовой:
Но была выпущена как победительница. Подпольное движение она организовывала в Витебске. Она была тогда беременная на шестом месяце. Ей предлагали на большую землю эвакуироваться, но она пошла с мужем в подполье. Три недели ее мучили?
Татьяна Кирющенко-Хоружая:
Да, в первом бою ее муж Сергей Корнилов погиб. Она была на шестом месяце беременности, ее приказом отправили в тыл. После того как родился ребенок, мальчик, она его назвала в честь мужа Сергея, написала письмо в ЦК Компартии Беларуси, что я больше так не могу. Я должна вернуться, люблю своих детей больше жизни, но ведь я не только мать, вы должны понять, для всех детей мира я коммунистка и ответственна за них.
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