Заставить железное сердце биться – реставраторы воссоздают легендарный Т-34

3 июля 1944-го. Легендарный Т-34 ворвался в Минск. Танк зачищает от остатков фашисткой нечисти улицы разрушенной столицы. Бронированная самоходная машина – одно из самых эффективных оружий. Разработанная конструктором Михаилом Кошкиным 34-ка стала полноправным боевым товарищем для миллионов фронтовых бойцов.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Наши танки, наверное, преимущество, что они ремонтопригодные, в больших количествах выпускались. И, по сути дела, самое важное – это сохранить экипаж. А новый танк, опять боевую единицу обеспечить на поле боя – это было очень важно. Наши экипажи могли сами в полевых условиях устранять большинство проблем. Например, вражеская сторона – это немцы. У них, практически, танкисты только ездоками были.

Этот танк восстановили в 2013-м. Удалось найти очень редкую штампованную башню. С ней выпускались боевые машины на Уральском заводе с 1942-го по 1944-й. Всего сошло с конвейера лишь чуть больше двух тысяч единиц такой техники.

Остальные запчасти – прочный корпус и ходовую взяли у машины-памятника, который гордо водружен на постаменте как символ освобождения и железная воля к победе. Но основная задача перед реставраторами не просто воссоздать Т-34, а заставить железное сердце – мотор – биться, а гусеницы – снова лязгать в привычном темпе. Команду «вперед» дали в нашем Минобороны. Ведомство передало новый двигатель и трансмиссию.

Одна из последних работ реставраторов на «Линии Сталина» – восстановление артиллерийского тягача. Его подняли со дна реки Щара в ноябре прошлого года. Кузов пришлось восстанавливать с нуля. Удалось найти чертежи и по ним воссоздали точную копию машины того времени. Теперь это единственный в Беларуси образец тягача на ходу.

Александр Микалуцкий, реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

У нас уже очень большой потенциал на работы всей техники. Даже посмотреть на ту коллекцию, которая у нас сейчас стоит в ангаре «Линии Сталина» – это вся техника, которая стоит на ходу.

Легендарный путь и эстафета славного военнопромышленного мастерства. Пока одни восстанавливают технику военных лет, другие создают новейшие образцы. «140 ремонтный завод» специализируется на производстве, капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения. Одна из последних разработок – модификация танка Т-72Б.

«72» – прямой потомок легендарного Т-34. Он вышел в свет в 1970-х. За полувековую историю танк и его модернизированные образцы заняли почетное место в белорусской армии.