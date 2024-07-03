Вклад партизан неоценим – внучка Лосика поделилась воспоминаниями своего деда

Навечно вписаны в хронику освобождения Беларуси сотни тысяч имен. Рокоссовский, Жуков, Черняховский, Баграмян, Лосик – легендарные полководцы, память о которых в Беларуси никогда не будет подвержена забвению. В их честь названы улицы, школы, создаются музейные экспозиции.

Сергей Прохоров, ведущий:

Расскажите, что рассказывал ваш дед о военных событиях, какими воспоминаниями делился и что вам запомнилось больше всего?

Ирина Лосик, внучка Героя Советского Союза маршала О.А.Лосика:

Вы знаете, конечно, освобождение Минска. Они занимают отдельную часть биографии моего дедушки, маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза, Олега Лосика. Звание Герой Советского Союза он получил именно за освобождение Минска. И, конечно, он рассказывал, как его 4-я гвардейская танковая бригада входила в Минск на рассвете, 3 июля 1944 года, как проходила операция «Багратион», которая попала впоследствии во все военные учебники. И до сих пор слушатели многих академий разбирают, изучают эту операцию «Багратион», как одну из самых удачных, сложных и успешных за время Великой Отечественной войны. Безусловно, дед привил особую любовь к Беларуси. Я с детства помню его рассказы об этой стране, о республике. Он до последнего, пока у него были силы, приезжал в Минск на празднования. Его всегда традиционно приглашали, он был почетным гражданином города-героя Минска. Я тоже неоднократно бывала на праздновании. Мы очень ценим, вся наша семья, такое бережное отношение к истории. Мы очень благодарны Алексанлру Григорьевичу Лукашенко за такую политику. Потому что, как известно, те, кто не помнит свою историю, у них нет будущего. И тому примеров масса. Мы гордимся, что главный государственный праздник Беларуси – День Независимости – не случайно выбран, а приходится именно на день освобождения Беларуси.

Юлия Алексеюк, ведущая:

А что рассказывал ваш дедушка об освобождении Беларуси? Какие-то интересные моменты вспомните, которые, например, не вошли в учебники истории? Про ту же операцию «Багратион»?