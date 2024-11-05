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Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?

05 ноября 2024 07:40
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Короткая уздечка языка – это укороченная подъязычная связка, препятствующая полному объему движений языка во рту. Это может быть вызвано генетическими факторами, травмами в процессе родов или ростом тканей в области языка.

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?-2

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:
Короткая уздечка языка встречается у малышей довольно часто. Это нередкая патология, и это видно сразу после рождения. Если язычок малоподвижный, если он не может подняться эффективно к небу в полости рта, если при воздвижении языка мы видим раздваивание его кончика, так называемый язычок сердечком. Это должно насторожить родителей, педиатров, которые наблюдают ребенка, и направить его на диагностику, осмотр к специалисту, челюстно-лицевому хирургу.

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?-4

У людей с короткой уздечкой языка могут возникать сложности с произношением некоторых звуков и звукосочетаний, затруднения при употреблении пищи, чувство стянутости или дискомфорта в области языка, а также проблемы с чистотой полости рта из-за ограниченной подвижности.

Наталья Гриценко:
В нашей практике наши любимые оптимальные пациенты для коррекции такой уздечки – это детки до месяца, иногда до трех месяцев. Если мама приходит с детками позже и уже сформировался у ребеночка отказ от грудного вскармливания из-за того, что язычок не позволяет ему эффективно кушать и он начинает кушать из бутылки, то потом перевести его на грудное вскармливание, когда он уже к этому привык, будет сложновато. Поэтому если проблема есть, лучше идти сразу. Когда выписались из роддома, пришли домой, когда вы поняли, что такая проблема есть на самом деле.

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?-6

Абсолютными показаниями к оперативному лечению считаются проблемы с приемом пищи, смещение зубного ряда и формирование неправильного прикуса. Сама операция совершенно безболезненна и проводится без использования анестезии, так как уздечка не содержит нервных окончаний.

Наталья Гриценко:
Когда мы видим малыша с таким диагнозом, мы проводим хирургическое лечение сразу. Не надо приезжать второй раз. Операция занимает буквально несколько минут. Малыши переносят ее великолепно. Они, как правило, даже не плачут. Это микрооперация, к ней не надо готовиться, она не несет в себе никаких негативных последствий для здоровья ребенка, никаких опасностей. Уздечка языка у малыша представляет собой пленочку, как парус на корабле, натянутую под языком. Специалисту ее несложно рассечь и избавить ребенка в дальнейшем от разных негативных моментов.

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?-8

Своевременная диагностика и лечение помогают улучшить качество жизни пациента и обеспечить нормальное развитие речи. Важно обращаться к специалистам при первых признаках проблемы, чтобы своевременно получить необходимую помощь.

Наталья Гриценко:
Единственной проблемой может быть то, где эту операцию сделать. Далеко не везде присутствуют челюстно-лицевые хирурги, раньше некоторые родители рассказывали, что коррекцию проводят непосредственно в родильном доме. Но уже много лет такой практики нет, поэтому надо обращаться именно к челюстно-лицевому хирургу.

*На правах рекламы.

# Здоровье # Медицина # Реклама # Наталья Гриценко

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