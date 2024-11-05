Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?

Короткая уздечка языка – это укороченная подъязычная связка, препятствующая полному объему движений языка во рту. Это может быть вызвано генетическими факторами, травмами в процессе родов или ростом тканей в области языка.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

Короткая уздечка языка встречается у малышей довольно часто. Это нередкая патология, и это видно сразу после рождения. Если язычок малоподвижный, если он не может подняться эффективно к небу в полости рта, если при воздвижении языка мы видим раздваивание его кончика, так называемый язычок сердечком. Это должно насторожить родителей, педиатров, которые наблюдают ребенка, и направить его на диагностику, осмотр к специалисту, челюстно-лицевому хирургу.

У людей с короткой уздечкой языка могут возникать сложности с произношением некоторых звуков и звукосочетаний, затруднения при употреблении пищи, чувство стянутости или дискомфорта в области языка, а также проблемы с чистотой полости рта из-за ограниченной подвижности. Наталья Гриценко:

В нашей практике наши любимые оптимальные пациенты для коррекции такой уздечки – это детки до месяца, иногда до трех месяцев. Если мама приходит с детками позже и уже сформировался у ребеночка отказ от грудного вскармливания из-за того, что язычок не позволяет ему эффективно кушать и он начинает кушать из бутылки, то потом перевести его на грудное вскармливание, когда он уже к этому привык, будет сложновато. Поэтому если проблема есть, лучше идти сразу. Когда выписались из роддома, пришли домой, когда вы поняли, что такая проблема есть на самом деле.

Абсолютными показаниями к оперативному лечению считаются проблемы с приемом пищи, смещение зубного ряда и формирование неправильного прикуса. Сама операция совершенно безболезненна и проводится без использования анестезии, так как уздечка не содержит нервных окончаний. Наталья Гриценко:

Когда мы видим малыша с таким диагнозом, мы проводим хирургическое лечение сразу. Не надо приезжать второй раз. Операция занимает буквально несколько минут. Малыши переносят ее великолепно. Они, как правило, даже не плачут. Это микрооперация, к ней не надо готовиться, она не несет в себе никаких негативных последствий для здоровья ребенка, никаких опасностей. Уздечка языка у малыша представляет собой пленочку, как парус на корабле, натянутую под языком. Специалисту ее несложно рассечь и избавить ребенка в дальнейшем от разных негативных моментов.