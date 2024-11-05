Акция «Разам з мастацтвам» стартовала в Минске

«Беларусь – страна возможностей». В столице дали старт очередному этапу акции «Разам з мастацтвам». Деятели культуры и искусства встретились с молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие провели в формате диалога. Основная задача проекта – рассказать о поддержке талантов, возможностях участия в творческих конкурсах, фестивалях. А еще поощрить за вклад в развитие культуры и искусства. Спикеры планируют делиться опытом и готовы общаться с молодежью.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Мы говорить будем о том, как творческие популярные медийные артисты пришли к этому, как прошли этот путь: от самого детства и учебы до сегодняшнего момента, когда они стали популярными, узнаваемыми артистами. Вместе с тем обсудим с ребятами, с молодежью Беларуси о том, какие возможности дает наша страна для того, чтобы двигаться вперед молодому человеку.

Владислав Вербила, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Я уверен, что такие встречи с известными людьми, с артистами белорусской эстрады очень важны для молодежи. Это будет не просто диалоговая площадка, а еще и возможность узнать у известных людей о каких-то их чувствах, переживаниях и видеть их профессиональный опыт на сцене.