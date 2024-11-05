Как укрепить иммунитет в осенне-зимний период? Топ советов от врача

Осень – это время, когда наш организм нуждается в особом внимании и заботе. Смена сезонов, резкое изменение температуры, уменьшение дневного света – все это влияет на наше здоровье и иммунитет.

Екатерина Губич, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Как же укрепить ваш организм в осенне-зимний период? В первую очередь, важно избегать контакта с больными людьми, уменьшить посещение массовых мероприятий, мест скоплений людей, а также использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и проводить дезинфекцию рук. Это важно делать для того, что вы не смогли заразиться острыми респираторными инфекциями от больных людей. Следующий пункт – это рационализация питания. Необходимо обогатить ваше питание полноценным белком, восполнить дефицит витаминов, железа и микроэлементов.

Включите в рацион больше свежих фруктов и овощей, зерновых и бобовых, богатых витаминами и минералами. Также стоит уменьшить потребление жирной и пряной пищи, быстрых углеводов. Не забывайте и о регулярных физических нагрузках, которые способствуют укреплению иммунитета и общему тонусу организма. Прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, йога или плавание – выберите то, что приносит вам удовольствие. Екатерина Губич:

Особое место для укрепления иммунитета в осенне-зимний период занимает вакцинация против сезонных инфекций. Например, грипп и пневмококк. Эти вакцины позволят сформировать неспецифический иммунитет и защитят вас от сезонных инфекций. Следующий пункт – это санация очагов хронической инфекции, в частности в ротовой полости. Это лечение кариеса у стоматолога и хронического тонзиллита у лор-врача.

Пейте больше воды, зеленого чая, натуральных соков. Стресс и негативные эмоции также могут оказывать серьезное воздействие на иммунитет. Поэтому следите за своим психическим состоянием, находите время для отдыха и расслабления. Не забывайте про регулярный сон, который играет ключевую роль в обновлении и восстановлении организма. Старайтесь спать не менее восьми часов в день, создавайте комфортные условия для отдыха. Екатерина Губич:

Закаливание помогает предотвращать простудные заболевания, которые провоцируются переохлаждением. Но закаливание не следует начинать резко. Рекомендуем начинать с 1-2 раз в неделю, по продолжительности по пять минут. При хорошей переносимости можно частоту и продолжительность увеличивать. Такая полезная привычка укрепит ваш иммунитет и позволит избавиться от простудных заболеваний, которые провоцируются переохлаждением.