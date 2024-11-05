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Минск принимает Совмин Союзного государства. Особое внимание уделят работе СМИ

05 ноября 2024 07:21
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Обширный пакет документов о сотрудничестве Беларуси и России обсудят 5 ноября. Союзный Совмин принимает Минск. На заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы углубления интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает Совмин Союзного государства. Особое внимание уделят работе СМИ-2

Анонсировано, что будут приняты решения о комфортных тарифах мобильной связи. Также стороны уделят особое внимание деятельности средств массовой информации Союзного государства и обсудят совместное празднование предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Ключевыми задачами правительства Беларуси и России в этом году стала реализация пакета решений, который был принят на заседании Высшего Совета в январе в Санкт-Петербурге. Это главный ориентир в текущей повестке Союзного государства. К заседанию Совмина мы подходим с достаточно обширным пакетом документов, в повестку включено более 20 вопросов.

Как сообщили в российском кабмине, участие в заседании примет премьер-министр России Михаил Мишустин.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко

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