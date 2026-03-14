Новости по тегу #Наталья Гриценко

В нашем организме слюна играет важную роль. Она помогает переваривать пищу, поддерживать здоровье полости рта и защищает от бактерий. Однако бывают ситуации, когда слюна может загустеть, образуя небольшие камни.
У людей с короткой уздечкой языка могут возникать сложности с произношением некоторых звуков и звукосочетаний, затруднения при употреблении пищи, чувство стянутости или дискомфорта в области языка.
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