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Новости по тегу #Наталья Гриценко

Как распознать слюннокаменную болезнь? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом
14 марта 2026 12:39

Как распознать слюннокаменную болезнь? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?
05 ноября 2024 07:40

Операция по подрезанию уздечки языка абсолютно безболезненная! Почему важно проводить её ещё в младенчестве?

Щелчки в челюсти. Почему стоит обратиться к врачу и как это лечат
25 мая 2021 08:48

Щелчки в челюсти. Почему стоит обратиться к врачу и как это лечат

«Всё из-за того, что мало едим твёрдой пищи». В каких случаях нужно удалять зуб мудрости?
09 февраля 2021 09:05

«Всё из-за того, что мало едим твёрдой пищи». В каких случаях нужно удалять зуб мудрости?