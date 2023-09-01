«Опасным медведь является в 3 ситуациях». Что делать, если встретился в лесу с косолапым хищником?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Ласковый и нежный зверь, который иногда любит показать когти. Какой нрав у пушистого царя леса медведя? Познакомимся с косолапым поближе.

Добро пожаловать в изумрудное царство. Где как ни в лесу человек может побыть наедине с природой? Но будьте готовы к тому, что вашу утреннюю медитацию может прервать неожиданный гость – грозный бурый медведь! Бежать от дикого зверя – табу. Для начала необходимо примерить на себя роль психолога, понять настроение животного: агрессивное или дружелюбное. А уже после составлять план спасения.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Встречи с медведем безусловно стоит бояться, но шансы на то, что она произойдет, крайне невелики. Опасным медведь является в трех ситуациях. Во-первых, это медведь-шатун, то есть тот, который не нагулял нормальное количество подкожного жира, не улегся в спячку. Он, бедняга, ходит-бродит, готов есть все что угодно. В это время питаться ему нечем, он нападает на человека.

Вторая опасная ситуация, с которой может столкнуться человек, – это медвежата и мама-медведица. Как и все неразумные детеныши, медвежонок выходит на человека, хочет поиграть, а медведица нападает на человека, если считает, что ее детям угрожает опасность. Здесь достаточно просто. Видя медвежонка, понимаем, кто рядом может быть, и быстренько уносим ноги.

Третий вариант, который не в нашей стране, но я читала, что бывает. Это на туристических тропах туристы иногда просто медведей прикармливают. То есть когда медведя прикормили и он уже нападает, потому что закончилась еда. Во всех остальных случаях медведь целенаправленно на человека нападать не будет. Удивительный факт: сегодня косолапого можно встретить там, где его раньше не было. Витебская область на пьедестале почета.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Сокращается среда обитания этого животного. Мы расширяем свои города, строим дороги, иные объекты инфраструктуры. Естественно, медведь все ближе и ближе к населенным пунктам. К сожалению, мы наблюдаем, что рядом с населенными пунктами есть свалки несанкционированных отходов либо вывозятся такие отходы не своевременно, пасеки. Это легкая еда, которая, конечно, привлекает животного к населенному пункту. Самостоятельно бороться с хищником – плохая идея. Медведь занесен в Красную книгу Беларуси, за браконьерство грозит немаленький штраф.