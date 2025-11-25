Минувшим летом это скандинавское государство поднялось на второе место в Европе по уровню безработицы, обогнав даже Грецию. В июне без работы были 23 % жителей в возрасте до 25 лет. Добивает финский рынок труда и стремительное старение населения. Хуже ситуация с занятостью складывается только в Эстонии, Испании и Швеции.

Я, честно говоря, боюсь за молодежь. А учитывая все эти сокращения и понижения в должностях, и то, как люди с этим справляются, я думаю, это действительно очень страшно. Что касается меня, я уже в том возрасте, когда, вероятно, уже не смогу найти работу.

Эксперты подчеркивают, устойчивое ощущение счастья финнов десятилетиями подпитывала щедрая социальная система. Однако с 2023 года она трансформировалась. Как раз тогда Финляндия вступила в НАТО. Агрессивная политика милитаризации альянса, проводимая в странах, граничащих с Россией, вынудила Хельсинки направить все деньги на оборонный сектор. Экономика этой небольшой страны, которая потеряла основные потоки туризма и экспорта из-за санкций, не вынесла такого давления. Так, в Финляндии стремительно начала расти инфляция, а попытка ее сдержать поспособствовала росту числа незанятых граждан в стране.