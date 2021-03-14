«Был целый ряд нарушений». Министр здравоохранения прокомментировал события в Витебской БСМП

Алена Сырова, корреспондент: Одним из медиков из Витебской области в интернете активно распространяется информация о том, что якобы там имела место остановка подачи кислорода, из-за чего погибли не один и не два человека. Соответствует ли это действительности или это больше какие-то политические манипуляции?

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мартов Владимир Юрьевич, заведующий отделением реанимации Больницы скорой медицинской помощи, он профессионал, я его знаю достаточно давно (может быть, не настолько близко), имеющий свою профессиональную позицию. Вместе с тем имеющий и какую-то другую позицию, политическую может быть.

И действительно он сообщал, в том числе мне, об имеющих место инцидентах. Скажу так, вопрос с кислородом был одним из элементов, которые звучали. Поэтому действительно, Министерством здравоохранения в том числе были направлены высокоуровневые специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, был он или не был, но в целом посмотрели работу больницы.

Алена Сырова:

Какие результаты?

Дмитрий Пиневич:

Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич. Расследование происходит в настоящее время. К сожалению, был целый ряд нарушений по ведению пациентов в этом отделении.