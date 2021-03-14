«Был целый ряд нарушений». Министр здравоохранения прокомментировал события в Витебской БСМП
Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Алена Сырова, корреспондент:
Одним из медиков из Витебской области в интернете активно распространяется информация о том, что якобы там имела место остановка подачи кислорода, из-за чего погибли не один и не два человека. Соответствует ли это действительности или это больше какие-то политические манипуляции?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мартов Владимир Юрьевич, заведующий отделением реанимации Больницы скорой медицинской помощи, он профессионал, я его знаю достаточно давно (может быть, не настолько близко), имеющий свою профессиональную позицию. Вместе с тем имеющий и какую-то другую позицию, политическую может быть.
И действительно он сообщал, в том числе мне, об имеющих место инцидентах. Скажу так, вопрос с кислородом был одним из элементов, которые звучали. Поэтому действительно, Министерством здравоохранения в том числе были направлены высокоуровневые специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, был он или не был, но в целом посмотрели работу больницы.
Алена Сырова:
Какие результаты?
Дмитрий Пиневич:
Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич. Расследование происходит в настоящее время. К сожалению, был целый ряд нарушений по ведению пациентов в этом отделении.
Мягко говоря, не очень хорошие факты нарушения санэпидрежима, которые могли и скорее всего приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в красной зоне. Отмечалось, что, к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в красной зоне.
Были приняты меры дисциплинарного воздействия к целому ряду специалистов Больницы скорой помощи. Управление здравоохранения Витебского облисполкома рассматривало работу и комплексное улучшение работы Больницы скорой медицинской помощи. И второй компонент, конечно же, мы тоже изучим на лечебно-контрольном совете.
В принципе, продление или непродление контракта – это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение, и это не просто доктор – несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив. Еще раз повторюсь, мы рассмотрим более глубоко, когда получим исчерпывающий ответ, решение Витебска. Мы рассмотрим этот вопрос повторно на лечебно-контрольном совете Министерства.
Алена Сырова:
Уточню: гибель пациентов, о которой он говорил, была связана с этим кислородом?
Дмитрий Пиневич:
По нашим данным, нет. По представленным в наш адрес данным – нет. Сейчас еще раз просматриваем на лечебно-контрольном совете эту ситуацию. На то заявление, которое было рассмотрено, есть документы, которые не подтвердили данный факт, но раз руководитель структурного подразделения еще раз заявил, мы рассмотрим повторно на лечебно-контрольном совете.