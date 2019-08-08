С принтами для первоклассников и стильные кроссовки для старшеклассников. Показываем новую школьную коллекцию обуви «Марко»

И снова 1 сентября! Школьная мода слишком консервативна, разбавьте её обувью с харизмой от холдинга «Марко». В храме знаний действуют свои законы. В производстве детской обуви – тоже. Ведущий эксперт в этой области – компания «Сан Марко» при создании новой коллекции для школы учла все главные аспекты. Ведь качество обуви напрямую влияет на формирование осанки и стопы ребёнка. Лёгкие, на гибкой подошве, модели «Сан Марко» выполнены из натуральных материалов.

Многие из них имеют регулировку по полноте и высоте подъёма стопы, а также амортизатор геленочной части. Наличие жёсткого задника и подноска гарантируют защиту от деформации и травмы. Спокойные оттенки туфель идеально гармонируют с формой, а броский декор придаёт ту самую изюминку.

Мария Яцук, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Мы не могли не добавить таких ярких модных акцентов, как массивные пряжки, цепи, банты, стразы. Всё это придаст характеру юной школьницы особый шарм. Первоклашкам особенно важно оставить о себе правильное впечатление. Лаковые поверхности, игривые принты непременно обратят на себя внимание. Мальчишки тоже не останутся в стороне.

Мария Яцук:

Коллекции обуви для мальчиков – не только комфортные и практичные, а также привлекают своей красотой и дизайном. Мы добавили такие детали, как резиновые нашивки, тесьмы, интересные двухцветные подошвы. Вы обязательно найдёте свою пару.

Блеснуть знаниями и заодно засветить модный лук. Для старшеклассников дизайнеры «Сан Марко» припасли кое-что интересное. Всеми любимые кроссовки – в новом амплуа.