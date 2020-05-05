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В Витебске проведут санобработку больниц, в которых лечились пациенты с коронавирусом

05 мая 2020 07:32
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Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске проведут санобработку больниц, в которых лечились пациенты с коронавирусом-1

Как заявили в Минздраве, это можно назвать «плавным уходом с плато», что позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с коронавирусом и пневмониями.

В Беларуси выздоровели 3259 пациентов с коронавирусом

В Витебске проведут санобработку больниц, в которых лечились пациенты с коронавирусом-4

Следующие две недели в областном центре будет вестись поэтапная санобработка клиник, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, а также тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. В Минздраве отметили, что общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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