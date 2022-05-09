«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Почему военные письма были треугольниками? Как они доходили на фронт без марок? Этими вопросами и задалась наша следующая героиня. Мария Бунина посвятила этой теме научную работу. Рассказывайте, почему именно такая тема?

Мария Бунина, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:

Потому что однажды я нашла у себя дома случайно письмо-треугольник, решила спросить у мамы, почему оно такой формы, откуда получено, почему лежит у нас дома. Илона Волынец:

И вы это письмо принесли к нам в студию? Мария Бунина:

Да, я не с пустыми руками. Кристина Сущеня, СТВ:

Давайте посмотрим.

Мария Бунина:

Только нужно с ним обращаться очень аккуратно. Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске. Илона Волынец:

Даже страшно дотрагиваться. Мария Бунина:

Да, очень хрупкое. У меня самой руки трясутся. Илона Волынец:

Кому оно принадлежит? Кто кому писал? Мария Бунина:

Писал мой двоюродный прадедушка моей двоюродной прабабушке. Илона Волынец:

«Здравствуй, Маруся».