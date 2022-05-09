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«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?

09 мая 2022 14:58
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В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Почему военные письма были треугольниками? Как они доходили на фронт без марок? Этими вопросами и задалась наша следующая героиня. Мария Бунина посвятила этой теме научную работу. Рассказывайте, почему именно такая тема?  

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?-4

Мария Бунина, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:  
Потому что однажды я нашла у себя дома случайно письмо-треугольник, решила спросить у мамы, почему оно такой формы, откуда получено, почему лежит у нас дома.  

Илона Волынец:  
И вы это письмо принесли к нам в студию?  

Мария Бунина:  
Да, я не с пустыми руками.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Давайте посмотрим.  

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?-7

Мария Бунина:  
Только нужно с ним обращаться очень аккуратно. Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске.  

Илона Волынец:  
Даже страшно дотрагиваться.  

Мария Бунина:  
Да, очень хрупкое. У меня самой руки трясутся.  

Илона Волынец:  
Кому оно принадлежит? Кто кому писал?  

Мария Бунина:  
Писал мой двоюродный прадедушка моей двоюродной прабабушке.  

Илона Волынец:  
«Здравствуй, Маруся».  

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?-10

Мария Бунина:  
Да. Передает привет маме, Нине, Вере, Гале. Галя – моя прабабушка.  

Кристина Сущеня:  
Что вы почувствовали, когда нашли такое письмо дома и прочитали его?  

Мария Бунина:  
Когда я его увидела, не испытала практически никаких эмоций. Я не знала, что это такое. Оказывается, что на территории нашей школы, в которой я раньше училась, стоит памятник, единственный в Беларуси, военному письму-треугольнику.  

Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси – подробности здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Мария Бунина # Фотофакт

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