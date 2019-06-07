Раннее развитие детей: вредно или полезно?

Нужно ли раннее развитие детям, узнали в программе «Большой город».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Скажем честно, что сегодня развитие прогресса невозможно остановить и сегодня потому и появляются школы раннего развития, именно как на запрос времени. Это те структуры, те организации, которые предполагают с учётом возрастных особенностей детей, формирование на раннем этапе определённых навыков. Сегодня право родителей выбирать: насколько готов ребёнок к этому освоению. Лишним это не будет, потому что именно с раннего возраста уже закладываются задатки общения. С раннего возраста создаются условия для раскрытия личности ребёнка.