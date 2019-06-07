Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

Новости Беларуси. Более десятка тысяч участников и гостей. XV Республиканский экологический форум 7 июня открывается в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его программа ориентирована на выполнение поручений Президента: на земле должен быть порядок, в городах – благоприятные условия проживания.