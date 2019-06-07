Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

Новости Беларуси. Более десятка тысяч участников и гостей. XV Республиканский экологический форум 7 июня открывается в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его программа ориентирована на выполнение поручений Президента: на земле должен быть порядок, в городах – благоприятные условия проживания.
По традиции, в дни форума запланировано немало интересных встреч, событий и инициатив. Часть из них касается внедрения новых подходов в обращении с отходами, сохранения природного разнообразия для будущих поколений.
В Новогрудке будет открыта дубово-липовая роща и экологическая тропа – в ландшафтном заказнике «Свитязянский», на память о себе посадят аллею «Семейных деревьев».
Приветствие гостям и участникам форума направил Президент Беларуси.