Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Уроки истории о тяжких испытаниях, которые пережила Беларусь в 1941-1945 годах, проходили с использованием видеосвязи. Помогали педагогам работники музея. Они дополняли материал интересными фактами. Кроме того, открыли доступ к уникальным экспонатам.

Ольга Волкова, выпускница Могилевского областного лицея № 3: Это очень интересно, и не у каждого есть такая возможность – увидеть эти вещи, примеры. Это очень хорошая подготовка для экзамена.

Юлия Аврамова, учитель истории Могилевского областного лицея № 3:

Мы не просто будем продолжать, а будем рекомендовать на уровне республиканском проводить такие уроки. Чтобы была возможность у детей, особенно на отдаленных территориях, кто не так часто может приехать в музей Великой Отечественной войны, дети, которые обучаются в сельской местности.

Специальную программу по изучению истории Великой Отечественной войны с помощью онлайн-уроков создали специалисты музея вместе с учителями лицея. В ней не только то, что есть в обычном учебнике. Такой опыт уже заинтересовал многие школы страны.