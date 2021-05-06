«Они живы, пока мы помним». Руководители ведущих СМИ возложили цветы к подножию стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Беларусь помнит подвиг освободителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня Победы во всех уголках нашей страны жители несут цветы к знаковым местам, выражая дань уважения героям, кто ценой собственной жизни боролся за наше мирное будущее. Сегодня к подножию стелы «Минск – город-герой» цветы возложили руководители ведущих СМИ. В торжественной церемонии приняли участие и сотрудники нашего телеканала.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Я каждый год на самом деле жду мероприятий, благодаря которым можно посетить памятные места Минска и Беларуси в целом. Надо помнить, надо благодарить, надо об этом чаще задумываться, надо беречь эту память вопреки всему. Нам нужно изо всех сил беречь мир. Нам нужно воспитывать детей так, чтобы им тоже хотелось приходить в эти места.