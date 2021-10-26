«Они взялись за наших детей, обучая их в TikTok свободным нравам». Алёна Родовская о семейных ценностях белорусов

Новости Беларуси. О ценностях белорусского общества. На эту тему рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Если представить, что Беларусь – это 30-летняя молодая женщина, ее жизнь не назвать простой. Сначала трудное детство среди криминала и коррупции. Потом борьба за свое счастье и процветание. Право на счастье – это так много или так мало? Формула счастья из недавнего доклада БИСИ звучит так: мир, безопасность, свобода, порядок и справедливость – главные ценности белорусов. Для каждой матери эти ценности выражаются в супружестве и осознанном родительстве. У каждой женщины есть свой защитник. У Беларуси есть Лукашенко. Нет Лукашенко – нет Беларуси. Как это не парадоксально звучало, но в этом правда. Не выросла бы страна, не заслужила бы права на счастье, и растащили бы по кускам. Мы стали частью мирового дискурса. Стоило Беларуси показать свою силу и неуступчивость, стоило заявить о своей позиции, против нас развязали гибридную войну и ввели санкции. Также мы увидели и женское лицо протестов. Против женщин и матерей мы же не воюем? Алена Родовская:

А кто сказал «женщина-мать»? Формула счастья по-европейски теперь звучит по-другому. Вот в Шотландии, например, запретили использовать слово «мать». Мама – главное слово в жизни каждого человека. Во всех документах касательно вопросов отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком теперь будут фигурировать «родитель», «беременное лицо» и даже «лицо, которое родило». А в местных школах начались ЛГБТ-уроки.

Алена Родовская:

А в американском штате Миннесота с просьбой разыграть гомосексуальные отношения к школьникам обращаются уже учителя. Родители в одной из школ обратили внимание на программу секс-просвета, утвержденную на этот учебный год. Звучит концепция, как 3R – права, уважение, ответственность. Казалось бы, она представляет собой план уроков по широкому кругу тем, включая семейные ценности, рост и развитие, дружбу и сексуальность. Но что говорится дальше в документе? «Чувства и эмоции – абстрактные переживания. Нельзя сбивать с толку молодых людей и дезинформировать их о том, что существует только один тип семьи – традиционный». На уроках учителя должны активно использовать термины «партнер» и «однополые отношения», чтобы избежать гетеронормативности. Разве можно такое представить у нас в стране? Алена Родовская:

Уверена, что звучит для уха дико, но мы также думали полтора года назад, что никто не развяжет против нас гибридную войну. Если кто еще не понял, теперь меньшинства – это мы. Люди с традиционными ценностями. Западники не скрывают разочарования: мы мешаем этим элитам проводить реформы в духе «европейских ценностей». Они продолжают атаковать в этой информационной войне, в которой Беларусь ассоциируется с мрачным прошлым, а Запад – со светлым будущим. Они взялись за наших детей, обучая их в TikTok свободным нравам – «Ты попробуй, будешь классным и не таким, как все».