Автолавки в Минской области перешли на осенне-зимний режим работы

Новости Беларуси. В Минской области автолавки перешли на осенне-зимний режим работы. Сейчас в регионе курсируют почти 130 магазинов на колесах, которые обслуживают свыше 3 500 населенных пунктов, а это около 110 тысяч сельских жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе работают шесть автолавок. За неделю они объезжают более 50 деревень. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Деревня Купленка. Здесь проживают всего несколько человек, в основном пенсионеры. Сходить за продуктами тяжело – ближайший магазин находится за 3 километра. Поэтому дни, когда сюда заворачивает автолавка, местные ждут с нетерпением.

Анна Куртасова, корреспондент:

О том, что в деревню приехал магазин на колесах, жители узнают по громкому сигналу. Все строго по расписанию. В неделю автолавка приезжает по два-три раза.