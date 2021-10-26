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Автолавки в Минской области перешли на осенне-зимний режим работы

26 октября 2021 15:01
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Новости Беларуси. В Минской области автолавки перешли на осенне-зимний режим работы. Сейчас в регионе курсируют почти 130 магазинов на колесах, которые обслуживают свыше 3 500 населенных пунктов, а это около 110 тысяч сельских жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе работают шесть автолавок. За неделю они объезжают более 50 деревень.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Автолавки в Минской области перешли на осенне-зимний режим работы-1

Деревня Купленка. Здесь проживают всего несколько человек, в основном пенсионеры. Сходить за продуктами тяжело – ближайший магазин находится за 3 километра. Поэтому дни, когда сюда заворачивает автолавка, местные ждут с нетерпением.

Автолавки в Минской области перешли на осенне-зимний режим работы-4

Анна Куртасова, корреспондент:
О том, что в деревню приехал магазин на колесах, жители узнают по громкому сигналу. Все строго по расписанию. В неделю автолавка приезжает по два-три раза.

Автолавки в Минской области перешли на осенне-зимний режим работы-7

Машина с товарами подъезжает буквально к каждому дому. Прилавок быстро разворачивается, и мобильный магазин готов принимать покупателей. Тут же у окошка собирается народ.

Подробности в видеоматериале.

# Торговля в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Армен Аветикян # Надежда Радкевич # Галина Синяк # Екатерина Радкевич # Надежда Никипоронок # Фотофакт

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