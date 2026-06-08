В Беларуси заработал онлайн-сервис для владельцев электромобилей

Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила сервис «одним окно», передает БЕЛТА. Портал будет полезен владельцам электромобилей.

Граждане смогут обращаться онлайн в случае возникновения проблем с зарядкой на конкретной ЭЗС или личным авто. Представители БЭТА обещают незамедлительно постараться помочь в решении сложных ситуаций и в иных вопросах. Обращения могут быть любые – жалобы, критика, предложения, пожелания. Также будут приниматься волнующие вопросы о собственном электромобиле – с ними помогут разобраться профессионалы. В решении конфликтных ситуаций БЭТА будет действовать сообща с участниками отрасли и заинтересованными государственными органами.

Все обращения будут структурированы и разбиты на категории. Разъяснения по вопросам планируют давать лично, а наиболее распространенные продублируют в соцсетях ассоциации. Указывается, что ложные ситуации могут потребовать большего времени рассмотрения для изучения вопроса.

В работе примут участие эксперты отрасли, представители операторов зарядной инфраструктуры и автодилеры.