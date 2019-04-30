Прямой эфир

Они внесли вклад в благосостояние страны: обновлённую Республиканскую доску Почёта открывают в Минске

30 апреля 2019 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обновленная республиканская доска Почета открывается в Минске 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие проходит на площади Государственного флага.

По итогам соревнования за 2018 год – 59 победителей. Это лучшие в своих номинациях города, регионы и организации. Все они достигли высоких результатов в социально-экономическом развитии.

Занесение на Республиканскую доску Почета – это общественное признание труда граждан и коллективов предприятий, которые внесли большой вклад в благосостояние страны.

Они внесли вклад в благосостояние страны: обновлённую Республиканскую доску Почёта открывают в Минске -1

# Госнаграды # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Федерация профсоюзов Беларуси вручит премии в области труда: кто получит награды
30 апреля 2019 07:11

Федерация профсоюзов Беларуси вручит премии в области труда: кто получит награды

«Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу». Реконструкция монумента «Дружба» близится к завершению
30 апреля 2019 06:59

«Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу». Реконструкция монумента «Дружба» близится к завершению

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»
29 апреля 2019 20:57

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»