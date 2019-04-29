К занесению на Республиканскую доску почёта определены 59 победителей

Это лучшие в своих номинациях города, регионы и организации. В частности, за достижение высоких результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития лучшими признаны Гродненская и Минская области, а также Минск. Среди районов – Брестский, Мозырский, Островецкий, Минский и Могилевский. Среди городов и районов в городах – Первомайский и Советский районы Минска, а также Ленинский район Бреста.