К занесению на Республиканскую доску почёта определены 59 победителей

Новости Беларуси. Новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Указом главы государства определены 59 победителей соревнований за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Указом главы государства определены 59 победителей соревнований за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это лучшие в своих номинациях города, регионы и организации. В частности, за достижение высоких результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития лучшими признаны Гродненская и Минская области, а также Минск. Среди районов – Брестский, Мозырский, Островецкий, Минский и Могилевский. Среди городов и районов в городах – Первомайский и Советский районы Минска, а также Ленинский район Бреста.
Занесение на Республиканскую доску почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.