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Федерация профсоюзов Беларуси вручит премии в области труда: кто получит награды

30 апреля 2019 07:11
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов вручит премии в области труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения состоится 30 апреля во Дворце культуры профсоюзов в Минске.

В нынешнем году престижных наград удостоены представители крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной и сельскохозяйственной сферах – всего 14 лауреатов. Кроме того, будут вручены 8 премий в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества.

Добавим, в честь 115-летия профсоюзного движения нашей страны накануне Указом Президента установлена юбилейная медаль.

Федерация профсоюзов Беларуси вручит премии в области труда: кто получит награды-1

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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