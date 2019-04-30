Федерация профсоюзов Беларуси вручит премии в области труда: кто получит награды

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов вручит премии в области труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения состоится 30 апреля во Дворце культуры профсоюзов в Минске.

В нынешнем году престижных наград удостоены представители крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной и сельскохозяйственной сферах – всего 14 лауреатов. Кроме того, будут вручены 8 премий в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества.

Добавим, в честь 115-летия профсоюзного движения нашей страны накануне Указом Президента установлена юбилейная медаль.