«Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу». Реконструкция монумента «Дружба» близится к завершению
Новости Беларуси. Работы по реконструкции «Дружбы» выполнены на 95 %. Белорусские строители завершают ремонт уникального монумента на стыке Гомельской, Черниговской и Брянской областей, прозванного в народе «Три сестры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 2013 года, когда здесь в последний раз состоялся крупнейший международный фестиваль «Славянское единство», монумент пришел в запустение. С пилонов осыпалась штукатурка, покосились бордюрные камни.
Напомним, задачу привести в надлежащее состояние символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале.
Возродить былую «Дружбу». На реконструкцию монумента «Три сестры» в приграничье планируют потратить 2 млн рублей
Владимир Бодиловский, директор строительной организации:
Мы работаем вахтовым методом весь световой день. Люди понимают, что это ответственная работа, порученная руководством области, – выполнить поручение Президента. Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу.
Основные строительные работы уже выполнены. С трех сторон к кургану теперь ведут дорожки с национальными орнаментами. Рушники – единственное новшество, которое позволили себе архитекторы. Ремонт «Дружбы» оценивается в 2 миллиона рублей.
Осталось уложить гранитные ступени, ведущие на вершину кургана, и навести порядок. Сдать объект строители планируют в первых числах мая. До этого предстоит провести озеленение почти на 5 тысячах квадратных метров. Участие на этом этапе работ принимают общественные организации.
Марина Пархоменко, волонтер БРСМ:
Я как раз попала на такой фестиваль, когда здесь всё было ярко и красиво. Здорово на самом деле. Молодежь со всех стран – России, Беларуси, Украины. Нам очень понравилось, это было очень грандиозно, это было просто восхитительное зрелище.
Анастасия Чугай, волонтер БРСМ:
Я очень хочу, чтобы здесь снова начали проводить фестивали. Я знаю, что они очень масштабные. И мне бы хотелось все-таки попасть на него.
Фестиваль славянского единства «Дружба» в последний раз собирал гостей на стыке границ шесть лет назад. Одной только реконструкции монумента недостаточно для того, чтобы вернуть утраченное взаимопонимание. Однако это хороший символический шаг навстречу, призыв к конструктивному диалогу.