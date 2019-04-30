«Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу». Реконструкция монумента «Дружба» близится к завершению

Новости Беларуси. Работы по реконструкции «Дружбы» выполнены на 95 %. Белорусские строители завершают ремонт уникального монумента на стыке Гомельской, Черниговской и Брянской областей, прозванного в народе «Три сестры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2013 года, когда здесь в последний раз состоялся крупнейший международный фестиваль «Славянское единство», монумент пришел в запустение. С пилонов осыпалась штукатурка, покосились бордюрные камни. Напомним, задачу привести в надлежащее состояние символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале. Возродить былую «Дружбу». На реконструкцию монумента «Три сестры» в приграничье планируют потратить 2 млн рублей

Владимир Бодиловский, директор строительной организации:

Мы работаем вахтовым методом весь световой день. Люди понимают, что это ответственная работа, порученная руководством области, – выполнить поручение Президента. Люди гордятся тем, что нам поручили такую работу. Основные строительные работы уже выполнены. С трех сторон к кургану теперь ведут дорожки с национальными орнаментами. Рушники – единственное новшество, которое позволили себе архитекторы. Ремонт «Дружбы» оценивается в 2 миллиона рублей. Осталось уложить гранитные ступени, ведущие на вершину кургана, и навести порядок. Сдать объект строители планируют в первых числах мая. До этого предстоит провести озеленение почти на 5 тысячах квадратных метров. Участие на этом этапе работ принимают общественные организации.

Марина Пархоменко, волонтер БРСМ:

Я как раз попала на такой фестиваль, когда здесь всё было ярко и красиво. Здорово на самом деле. Молодежь со всех стран – России, Беларуси, Украины. Нам очень понравилось, это было очень грандиозно, это было просто восхитительное зрелище.