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Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»

29 апреля 2019 20:57
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Новости Беларуси. На пересечении Коммунистической и Красной у одного из домов обвалилась штукатурка. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»-1

Инцидент произошел в воскресный вечер. В знаменитом доме «под шпилем» на фасаде здания, как говорят специалисты, произошло отслоение штукатурного слоя.

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»-4

Для безопасности прохожих место, где произошло обрушение, оградили. Строители вскоре начнут ремонтные работы, а после восстановления фасад заново покрасят.

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»-7

Сергей Воронец, главный инженер ЖЭУ № 2 Центрального района:
Будем подниматься на вышке, снимать те слои штукатурки, которые, возможно, там остались висеть, чтобы исключить их падение.

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»-10

Строители делают ремонт, штукатурка обвалилась. Люди ни на что не смотрят – ни на красную ленточку – идут прямо в магазин.

Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»-13

Это не в первый раз здесь. Давно уже пора тут дома пересмотреть, потому что и дети ходят, и взрослые.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Сергей Воронец # Фотофакт

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