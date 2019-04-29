Почему обвалилась штукатурка на знаменитом доме «под шпилем»

Новости Беларуси. На пересечении Коммунистической и Красной у одного из домов обвалилась штукатурка. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел в воскресный вечер. В знаменитом доме «под шпилем» на фасаде здания, как говорят специалисты, произошло отслоение штукатурного слоя.

Для безопасности прохожих место, где произошло обрушение, оградили. Строители вскоре начнут ремонтные работы, а после восстановления фасад заново покрасят.

Сергей Воронец, главный инженер ЖЭУ № 2 Центрального района:

Будем подниматься на вышке, снимать те слои штукатурки, которые, возможно, там остались висеть, чтобы исключить их падение.

Строители делают ремонт, штукатурка обвалилась. Люди ни на что не смотрят – ни на красную ленточку – идут прямо в магазин.