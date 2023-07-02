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«Они верны присяге были до последнего». Землю с мест гибели лётчиков-героев Беларуси передали в крипту Храма Всех Святых

02 июля 2023 14:42
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Новости Беларуси. В столице 2 июля отдали дань памяти летчикам-героям Беларуси – Владимиру Карвату, Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко. Землю с мест их гибели сегодня передали в крипту Храма Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Они верны присяге были до последнего». Землю с мест гибели лётчиков-героев Беларуси передали в крипту Храма Всех Святых-1

Там же размещена капсула с горстью земли с братского захоронения в городе Гагарине, где покоятся останки защитников и освободителей района, в том числе и бойцы 354-й стрелковой дивизии. Церемония прошла в память о подвиге и боевом братстве советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а также об их приемниках – героях, погибших в мирное время. 

«Они верны присяге были до последнего». Землю с мест гибели лётчиков-героев Беларуси передали в крипту Храма Всех Святых-4

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси: 
Сегодня событие знаковое по всем моментам, параметрам. В первую очередь потому, что люди, которые пожертвовали собой, отдали самое ценное, что у них есть – жизнь – во имя тех людей, которые остались за ними. Они верны присяге были до последнего момента и выполнили свой воинский долг. 

«Они верны присяге были до последнего». Землю с мест гибели лётчиков-героев Беларуси передали в крипту Храма Всех Святых-7

Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых: 
То событие, которое произошло сегодня в крипте Храма-памятника, оно связывает наше историческое прошлое и сегодняшнее настоящее. Но самое главное – особенность крипты в том, что она указывает правильный путь в будущее. То, что мы видели сегодня, участниками чего мы были, – это ориентир туда, куда все мы должны двигаться в своем духовном, патриотическом и всех остальных случаях нашего развития. 

«Они верны присяге были до последнего». Землю с мест гибели лётчиков-героев Беларуси передали в крипту Храма Всех Святых-10

В крипте Храма-памятника Всех Святых сегодня собрались родственники героев, летчики авиационных баз ВВС и войск ПВО Беларуси. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Федор Повный # Фотофакт

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