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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

08 мая 2025 10:31
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Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Россию. Белорусский борт №1 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию-2

В Москве Александр Лукашенко 9 Мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.

Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы «Минск – город-герой» Александр Лукашенко примет военный парад по случаю юбилея Великой Победы. 

# Александр Лукашенко # День Победы # Беларусь-Россия

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